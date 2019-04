Fortachón intenta humillar a gordito en pelea; termina brutalmente noqueado

La Neta Noticias.- El día de hoy 15 de abril la cuenta de Twitter Peleas (@iRidiculouss) compartió un video que provocó la sorpresa de todos los usuarios, ya que en una pelea un hombre que presuntamente hace mucho ejercicio fue noqueado por otro sujeto con algo de sobrepeso con sólo un golpe.

La cuenta de Twitter antes referida se dedica exclusivamente a compartir metrajes de las mejores peleas de la vida real, en donde en muchos casos los finales resultan bastante sorprendentes, pues lejos de los pronósticos, las riñas son algo más que músculos y fuerza.

La grabación, que tiene poco más de 40 segundos de duración, muestra a un hombre musculoso provocando a otro joven que tiene sobrepeso, mientras toda la gente alrededor grita para incentivar la pelea que parece estar a punto de suceder.

Durante los primeros segundos el gordito no se intimida ante las muestras de agresión del otro sujeto, y permanece parado frente a él.

Sin embargo, en un rápido cambio de escenario el fortachón toma de las piernas al gordito y lo tira sobre la arena, para comenzar a propinarle una serie de golpes, mientras todo el público pierde la cabeza ante la escena barbárica que está presenciando; aunque golpeó varias veces, la víctima se logra reincorporar y empuja levemente al agresor.

Cuando las cosas parecen calmarse, el gordito prepara su puño y golpea contundentemente el rostro del musculoso, quien no logra soportar la fuerza del impacto y cae sentado sobre la arena mientras el victorioso hombre se aleja entre la gente que llena de gritos de celebración al individuo.

Para sorpresa de muchos, el hombre en la arena no puede levantarse y se le ve seriamente afectado por un golpe que no esperaba. La reacción de la gente no se hizo esperar y comenzó a abuchear al pobre musculoso.

Sin duda, la violencia nunca es buena en ninguna de sus manifestaciones, pero para los cibernautas, en ocasiones los agresores simplemente reciben su merecido, como el caso anterior.