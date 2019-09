Foto de Justin Trudeau desata escándalo en Canadá

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, quien busca la reelección el próximo 21 de octubre, se vio envuelto este miércoles en otro escándalo. "Time" difundió una imagen del premier con la cara pintada de negro, lo que se conoce como brownface, en una fiesta de gala en una escuela privada en la primavera de 2001, en Vancouver. Por la tarde, Trudeau se disculpó.

La imagen fue tomada en una gala de las "Noches de Primavera". En ésta se muestra al premier, de entonces 29 años, con un turbante y bata, con su cuello, cara y manos completamente pintados de negro.

La fotografía aparece en el anuario 2000-2001 de la West Point Grey Academy, donde el gobernante fue profesor, indica la revista.

Anteriormente, Zita Astravas, vocero del Partido Liberal, confirmó que el primer ministro está en la imagen: "Es una foto que se tomó mientras él estaba enseñando en Vancouver, en la cena anual que tenía el tema de las "Noches de Arabia". Acudió con sus amigos y colegas disfrazado de Aladín", indicó Astravas.

Reconoce que posó en fotografía

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, reconoció que posó en una fotografía disfrazado de Aladino y con la piel pintada de negro, una imagen que él mismo calificó de "racista" y que sale a la luz a un mes de las elecciones generales.

Tras la aparición de la imagen, Trudeau, que se encuentra en plena campaña electoral de cara a las elecciones generales que se celebrarán el 21 de octubre, se vio forzado a comparecer ante los medios de comunicación para declarar que "lamenta profundamente" haberse disfrazado con la cara pintada.

"En 2001, cuando era un profesor en Vancouver, asistí a una fiesta. El tema fue las 1.001 y una noches. Me disfracé de Aladino y me maquillé. No lo debería haberlo hecho. Debí haber sabido que no era adecuado, pero lo hice y realmente lo siento", declaró Trudeau.

A preguntas de los medios de comunicación, Trudeau reconoció que la imagen, que tiene profundas connotaciones, es "racista" aunque no lo consideró "racista en su momento".

En Norteamérica, que una persona blanca se pinte la cara para representar a una persona de color es considerado racista desde hace décadas.

Pero Trudeau se negó a contestar si creía que debería presentar su dimisión dado que varios candidatos a diputado para las elecciones generales de octubre han tenido que renunciar tras descubrirse posiciones racistas en antiguos mensajes en medios sociales.

Trudeau también reconoció que no era la única ocasión en la que se disfrazó y se "maquilló" como una persona de color.

"Cuando estaba en la escuela secundaria me disfracé en una actuación que canté 'Day-O' con maquillaje", explicó Trudeau.

Preguntado qué dirá al electorado, Trudeau afirmó que pedirá a los canadienses que le perdonen: "Fue algo estúpido que desearía no haber hecho pero que hice y por lo que me disculpo".

Precisamente, uno de sus rivales de cara a las elecciones de octubre, el líder del tercer partido canadiense, el socialdemócrata Nuevo Partido Demócrata (NPD), Jagmeet Singh, es de origen sij y siempre viste con un turbante.

Singh, el primer miembro de una minoría visible que lidera un de los grandes partidos canadienses, declaró tras la publicación de la foto que el comportamiento de Trudeau es un insulto para muchos canadienses de color.

"Lo que representa es mofarse de alguien por su vida y por lo que son sus experiencias vitales. Creo que necesita responder por sus acciones. Creo que necesita responder la cuestión de porqué lo hizo", dijo Singh.

"El racismo es real -añadió el líder socialdemócrata-. La gente en esta sala lo ha sentido, ha oído esta historia. Lo he experimentado en mi vida. Tiene que responder esas cuestiones".

Lo que Trudeau tampoco explicó es porqué ha esperado hasta que la foto ha aparecido para disculparse por una acción que sabía que era racista y que la prueba de sus acciones existía y estaba al alcance de muchas personas.





Fuente: www.elsiglodetorreon.com.mx