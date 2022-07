Fotos: Posan los Zelensky para Vogue en plena guerra

El Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y su esposa, Olena Zelenska, posaron para la revista Vogue y la célebre fotógrafa Annie Leibovitz.

"Retrato de valentía: conversamos con la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska" es el título del amplio reportaje escrito por Rachel Donadio, quien viajó al país en guerra para entrevistar a la Primera Dama ucraniana a cinco meses de que Rusia invadió a su país vecino.

La guerra ha dejado casi 10 millones de ucranianos refugiados en otras naciones y millones más de desplazados internos, decenas de miles muertos y heridos, y un país y una economía en ruina, queha provocado una crisis de alimentos y energéticos a nivel mundial.

En las fotografías, Zelenska posa frente a las ruinas de un avión en el aeropuerto Antonov de Hóstomel, flanqueada por tres soldados.

Otras imágenes fueron tomadas en el complejo presidencial de Kiev, con Zelenska y Zelensky tomados de la mano y abrazados.

La Primera Dama va vestida de diseñadoras ucranianas como Bettter, Six, Hvoya, The Coat, Kachorovska y Poustovit. El Presidente porta camiseta y pantalones verde olivo como se la ha visto desde el 24 de febrero pasado que Vladimir Putin lanzó la guerra.

Donadio, la autora del texto, aborda en la entrevista el rol de una Primera Dama en tiempos de guerra.

"Tras pasar oculta los primeros meses de guerra, Zelenska, que al igual que su marido tiene 44 años, ha salido a la luz pública para convertirse en el rostro de su nación: un rostro de mujer, un rostro de madre, un rostro de empatía y humanidad", escribe.

"Si Zelenski lidera una nación de civiles que se han vuelto combatientes de la noche a la mañana, ella ha llevado claramente la carga emocional".

La periodista destaca que en Ucrania, decenas de miles de mujeres han estado en el frente, incluso en combate, mientras Zelenska ha tomado recientemente un rol diplomático.

Apenas la semana pasada, visitó Washington, y ante el Congreso estadounidense pidió más armas para que su país se pueda seguir defendiendo ante Rusia.

"Las imágenes importan", sostiene Donadio, para luego citar a Tetyana Solovey, ex editora de Vogue Ucrania radicada en Londres, "quien afirma que la aparición en escena de Zelenska ha sido fundamental".

"Las voces femeninas de esta guerra necesitan que se las escuche, que se las represente", dice Solovey.

"(Zelenska) es la primera que ha hablado de la experiencia humana de la guerra y ha ayudado a Ucrania a hacer valer su propia voz".

Sobre la fotógrafa

Annie Leibovitz, de 72 años, cuenta con 50 años de trayectoria. Estudió en el Instituto de Arte de San Francisco y comenzó como periodista gráfica en la revista Rolling Stone.

Ha captado momentos como la salida del Presidente Richard Nixon de la Casa Blanca, y a John Lennon con Yoko Ono.

En Vanity Fair se hizo de renombre por sus extravagantes retratos conceptuales de personajes famosos, como Demi Moore desnuda y embarazada de siete meses.

En México realizó los carteles publicitarios para el Mundial de futbol de 1986.

First Lady Olena Zelenska and President Volodymyr Zelenskyy, Kyiv, Ukraine, July 2022 / For @voguemagazine To Be Featured In Vogue Magazine, October 2022 pic.twitter.com/i6hMGsJ1lY

— Annie Leibovitz (@annieleibovitz) July 27, 2022