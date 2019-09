Fricciones de Trump con comunidad de inteligencia

Y es que Trump ha tenido sonados encontronazos con el ex director de la CIA, John Brennan; el ex jefe del FBI, James Comey y el antiguo director de la Inteligencia Nacional, James Clapper, entre otros, además de haber acusado a agentes de esos cuerpos de filtrar "noticias falsas".

El diario The New York Times reveló que el autor de la explosiva queja interna contra Trump, que está siendo evaluada por el Congreso y que podría ser el detonante de un juicio político en contra del Mandatario, es un agente de la CIA que trabajó "en algún momento" en la Casa Blanca, pero que ya ha regresado a las dependencias de la agencia.

¿Podría ser una venganza de la Inteligencia del país?

Estos son algunos incidentes o salidas de tono del Trump con los espías:





Comparación con la Alemania nazi

Después de proclamarse vencedor de las elecciones de 2016, Trump comparó Estados Unidos con la Alemania nazi por "filtrar noticias falsas".

Las declaraciones se dieron después de que apareciera en los medios de información que operativos rusos tenían información personal y financiera "comprometedora" sobre Trump.

El despido de Comey

Cinco meses después de tomar posesión como Presidente del país, Trump despidió en mayo de 2017 a James Comey, entonces director del FBI, en medio de la polémica generada a raíz de los 20 mil correos electrónicos robados a los demócratas, que mostraban el apoyo de la cúpula del partido a la candidata Hillary Clinton frente al que fuera su rival en las primarias, Bernie Sanders.

Comey argumentó después que su despido tuvo que ver con que él no decidió poner fin a la investigación del FBI sobre la supuesta injerencia rusa en la campaña para las elecciones de noviembre de 2016.

Retirada de credencial de acceso a Casa Blanca de Brennan

Trump volvió a protagonizar un episodio polémico con la Inteligencia de EU al retirar las credenciales de acceso a la Casa Blanca a John Brennan, director de la CIA entre 2013 y 2017.

El Mandatario argumentó que lo hizo por una serie de comentarios "indignantes y sin fundamento" de Brennan en varios medios de comunicación y por su comportamiento "errático".

La medida fue vista como un abuso de poder y, de hecho, siete ex jefes de la CIA y varios altos cargos de inteligencia del país, publicaron una carta de respaldo a Brennan.

Llama "tontos" a exdirectores de inteligencia

Pese a que ninguno de ellos se habían posicionado públicamente sobre una imagen que Trump compartió en las redes sociales sobre el lanzamiento de un cohete por parte de Teherán, el Mandatario optó por insultar sin ton ni son a tres personas que han formado parte de la inteligencia del país durante décadas.

La CIA y el FBI no confían en Trump

Un exagente de la CIA, Robert Baer, aseguró en septiembre de este año que la agencia y el FBI nunca han confiado en Trump.