Frontera con México está fuera de control con Biden: Trump

Reforma

Washington.- El ex Presidente estadounidense, Donald Trump, cargó este viernes contra la Administración Biden por los reportes de aumento en el flujo de migrantes hacia EU, que consideró era consecuencia de eliminar sus políticas y afirmó que había eliminado la buena relación con México en el tema.

"Nuestra frontera está totalmente fuera de control gracias al desastroso liderazgo de Joe Biden", dijo Trump en un comunicado.

"Tuve una gran relación con México y con su maravilloso Presidente, pero todo eso ha sido disipado por la gran incompetencia y radicalismo de las personas actualmente a cargo".

Trump criticó que el nuevo Gobierno liberara a los migrantes poco después de detenerlos en la frontera, diciendo que muchos de ellos tenían antecedentes criminales. Dijo que, al relajar las políticas de migración, Joe Biden había violado su juramento de hacer cumplir la Constitución.

"Nunca ha habido un momento en nuestra frontera sur como lo que está pasando ahora, pero más importante, como lo que está a punto de suceder", señaló el ex Presidente.

"La política 'Quédate en México' era increíble, pero fue inmediatamente abandonada por Biden, probablemente porque funcionaba muy bien. Asimismo, los acuerdos de Tercer País Seguro en Centroamérica fueron extraordinariamente exitosos, por lo que Biden, tontamente, los desechó también".

Al ser cuestionada sobre las declaraciones del ex Mandatario, la Secretaria de Prensa de Joe Biden, Jen Psaki, afirmó que no aceptaban consejos de Trump en migración.

"No aceptamos consejos o recomendaciones del ex Presidente Trump sobre política de inmigración, que no sólo fue inhumana, sino inefectiva", dijo Psaki en una conferencia en la Casa Blanca.

"En los siguientes cuatro años, vamos a tratar con nuestro propio camino, y eso incluye tratar a los niños con humanidad y respeto y asegurándonos de que estén a salvo cuando cruzan nuestras fronteras".

En las últimas semanas, los cruces de indocumentados desde México, y particularmente de menores no acompañados, han incrementado, según las autoridades.