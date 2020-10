Fue una bendición contagiarme de Covid: Trump

Associated Press

Ciudad de México.- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que fue una 'bendición' haberse contagiado de coronavirus por haber probado el medicamento Regeneron.

En un video publicado en su cuenta de Twitter, Trump afirmó que las farmacéuticas ya preparan miles de dosis y que está a punto de firmar una autorización de emergencia para el medicamento.

"Creo que fue una bendición haberme contagiado", dijo el Mandatario. "Fue una bendición encubierta porque me contagié, escuché sobre ese medicamento (Regeneron) y dije 'déjenme tomarlo', fue mi sugerencia.

"Creo que si no me hubiera contagiado, estaríamos viendo esto como cualquier otro medicamento, pero hizo un trabajo fantástico. Quiero darles lo que me dieron a mí y lo haré gratis", señaló.

En tanto, el Mandatario admitió que la vacuna contra el coronavirus no estará lista para antes de la elección como había prometido.

"Vamos a tener una gran vacuna muy pronto. Me gustaría tenerla antes de la elección, pero ustedes saben que la política se mete en todo esto, y está bien, quieren jugar sus juegos, así que será después de la elección", señaló Trump.