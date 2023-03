Fuga de agua radiactiva provoca cierre de central nuclear en EU

RT Noticias

Ciudad de México.- Un escape de agua radiactiva obligó a cerrar una planta de energía nuclear cercana a la ciudad estadounidense de Mineápolis, en el estado de Minnesota.

"Si bien la fuga continúa sin representar un riesgo para el público o el medioambiente, determinamos que el mejor curso de acción es apagar la planta y realizar las reparaciones permanentes de inmediato", informó Chris Clark, el presidente de la compañía Xcel Energy en los estados de Minnesota, Dakota del Norte y Dakota del Sur. "Seguimos trabajando e informando a nuestros líderes estatales, federales, municipales y del condado en el proceso", agregó.

La central nuclear ya había sufrido anteriormente una fuga de más de 1,5 millones de litros de agua radiactiva, mientras que esta vez el equipo de monitoreo de la planta detectó que desde que se realizaron reparaciones temporales se filtraron miles de litros más que llegaron a las aguas subterráneas.

"El monitoreo continuo de más de dos docenas de pozos de monitoreo en el sitio confirma que el agua filtrada permanece completamente contenida en el sitio y no se ha detectado más allá de las instalaciones ni en ningún agua potable local", aseguró la compañía, añadiendo que la fuga no representa ningún peligro para "la salud o el medioambiente". Al mismo tiempo, se espera que el cierre no afecte el servicio eléctrico.

El cronograma para reanudar la operación en la planta aún está por determinarse.

Por su parte, la Agencia de Control de la Contaminación de Minnesota (MPCA) comunicó la semana pasada que Xcel Energy informó sobre el escape inicial a finales de noviembre de 2022 "después de encontrar resultados inusuales durante el control rutinario de las aguas subterráneas".

En este contexto, Kirk Koudelka, comisario adjunto de Territorio e Iniciativas Estratégicas de la MPCA, afirmó que "la máxima prioridad es proteger a los residentes y el medioambiente". La agencia "colabora estrechamente con otros organismos estatales para supervisar los datos de seguimiento y las actividades de limpieza de Xcel Energy", agregó.