Galería: Cruces nocturnos: escenas de la frontera de México-Estados Unidos

Peter van Agtmael / The New York Times / Un coyote cruza a una familia por el río en medio de la oscuridad Peter van Agtmael / The New York Times / Un coyote ayuda a los migrantes a llegar a Estados Unidos después de cruzar de manera segura un tramo del Río Grande cerca de Roma, Texas. Peter van Agtmael / The New York Times / Una mujer y su hijo lloran de alivio después de llegar sanos y salvos a la costa Peter van Agtmael / The New York Times / Migrantes usan las luces de sus teléfonos celulares para encontrar el camino desde el río hasta el área de espera de la Patrulla Fronteriza Peter van Agtmael / The New York Times / Los migrantes son recibidos por un agente de la Patrulla Fronteriza después de caminar desde el Río Grande Peter van Agtmael / The New York Times / Migrantes esperando en un área de parada de la Patrulla Fronteriza. El procesamiento toma gran parte de la noche Peter van Agtmael / The New York Times / Los coyotes remaron de regreso a México después de dejar un pequeño bote lleno de migrantes en Estados Unidos Peter van Agtmael / The New York Times / Un grupo de migrantes en un camino de tierra después de cruzar de México a Estados Unidos. Fueron recibidos por pastores de una iglesia local que los acompañaron hasta los agentes de la Patrulla Fronteriza para su procesamiento

The New York Times lunes, 19 abril 2021 | 16:38