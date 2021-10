Galería: Publica NYT ropa de cuerpos no identificados en Chihuahua

Un fotógrafo de The New York Times documentó la búsqueda de los desaparecidos. En el estado de Chihuahua, fotografió la ropa que fue encontrada con cuerpos no identificados y preservada por los investigadores.

“Es una incertidumbre muy fea que no se la deseo a nadie”, dijo Noemy Padilla Aldáz, quien lleva dos años buscando a su hijo, Juan Carlos, quien tenía 20 años cuando desapareció tras terminar su turno nocturno en una taquería.

“Si supiera que él está muerto, pues ya supiera que ya no está sufriendo”, dijo. “Pero no sabemos. Y es más una tortura eso de no saber”.

México se acerca a un hito sombrío: 100.000 personas desaparecidas o no localizadas, según la Comisión Nacional de Búsqueda de México, que lleva un registro que se remonta a 1964.

En un país azotado por una guerra sin fin contra el narcotráfico, la muerte puede parecer omnipresente. El índice de homicidios crece inexorablemente, superando ahora los 30.000 al año. Los noticieros muestran imágenes macabras de cuerpos colgados en puentes o arrojados en los bordes de las carreteras como advertencia. Las técnicas de tortura tienen apodos.

Pero la desaparición puede ser el golpe más cruel. Priva a las familias de un cuerpo que llorar, de respuestas, incluso de la simple certeza, y el consuelo, de la muerte.

Los ausentes inquietan la memoria colectiva de México, son un testimonio demoledor de la incapacidad de un gobierno tras otro para frenar el derramamiento de sangre y llevar a los criminales ante la justicia.

Los rostros de los desaparecidos aparecen, desbordantes, en pancartas y carteles en las plazas públicas de todo México, debajo de mensajes de los familiares que suplican por cualquier información sobre su paradero.

Pero incluso cuando se encuentran los restos, la tarea de identificar a los muertos puede ser ardua, y a veces significa para los investigadores meses de excavar entre la maleza y peinar la tierra en busca de diminutos fragmentos de hueso, muchos de los cuales pueden ser demasiado pequeños o estar demasiado desgastados para ayudar a identificar el cuerpo.