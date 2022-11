Gana Massachusetts demócrata, primera mujer gobernadora

Massachusetts .- Maura Healey, fue elegida como gobernadora de Massachusetts, convirtiéndose en la primera mujer y la primera candidata abiertamente lesbiana en ser elegida al cargo.

La demócrata derrotó al republicano Geoff Diehl, quien contaba con el respaldo del ex Presidente Donald Trump.

Healey se comprometió en su campaña a expandir los programas de capacitación laboral, hacer que el cuidado de niños sea más asequible y modernizar las escuelas. También ha dicho que protegería el "acceso al aborto seguro y legal en Massachusetts" tras la decisión de la Suprema Corte de anular Roe vs. Wade.

Maryland elige a su primer Gobernador negro

Wes Moore, un demócrata negro, reemplazará al gobernador republicano moderado que se retira, Larry Hogan, en Maryland.

Con el lema "no dejes a nadie atrás", el ex veterano de combate y ex director ejecutivo de una de las organizaciones antipobreza más grandes del país hizo campaña para crear igualdad de oportunidades para los residentes de Maryland.

"Cuando era capitán del Ejército y dirigía a los soldados al combate en Afganistán, vivíamos con un principio simple: no dejar a nadie atrás... El verdadero patriotismo significa unir a las personas", aseveró Moore a una multitud reunida en el centro de Baltimore durante su discurso de victoria.