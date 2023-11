Gana Milei presidencia de Argentina; admite Massa derrota

Associated Press / Simpatizantes sostienen una pancarta del candidato presidencial de la oposición Javier Milei frente a su sede de campaña tras el cierre de las urnas en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Buenos Aires

El candidato presidencial y Ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, admitió su derrota en la segunda vuelta electoral durante un mensaje frente a sus seguidores.

"Obviamente los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años", dijo Massa.

El candidato de la Unión por la Patria agradeció a sus seguidores, a su equipo y a los trabajadores de la jornada electoral. Además, destacó y celebró la transparencia del organismo electoral.

"Entiendo a aquellos que por ahí sientan desilusión, enojo en esta noche. Quiero decirles desde lo personal que traté de dejar todo lo mejor de mí en esta campaña, que lo hice convencido porque amo profundamente a la Argentina", declaró Massa ante sus seguidores.

Los resultados oficiales no se han difundido, pero el mensaje fue convocado por Massa alrededor de las 20:00 horas locales de Argentina.

Estimaciones apuntan que Milei se impondrá con una ventaja de entre 10 y 13 puntos porcentuales.

De acuerdo con resultados parciales, el ultraderechista ganaría la presidencia con 55.9 por ciento de los votos contra el 44 por ciento obtenidos por Massa.

"Desde mañana (lunes) la responsabilidad de dar certezas es responsabilidad del nuevo presidente electo y esperamos que así lo haga", dijo Massa.

Añadió que se pondrán en marcha mecanismos de enlace y transición de enlace democráticos, para que los argentinos en los próximos 19 días no tengan ni dudas ni incertidumbres respecto del normal funcionamiento económico, social, político e institucional.

El comando de campaña de Milei se llenó de seguidores que cantaban su lema "la casta tiene miedo" en alusión a la clase política, y también "Argentina sin Cristina" y "que se vayan todos, que no quede ni uno solo".

La investidura de Milei, un economista de 53 años, será el 10 de diciembre, para un periodo de cuatro años.

En la elección participó el 76 por ciento del padrón de 35.8 millones de votantes.