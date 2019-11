Ganador de la lotería mata a sus hijos y se suicida tras gastarse el dinero

Inglaterra.- Un hombre mató a sus dos hijos y golpeó a su esposa, luego de que esta última, descubriera que había ganado la lotería y se gastó el dinero en drogas, prostitutas y un auto, antes de suicidarse.

Según Daily Mail, los hechos ocurrieron el 02 de noviembre del 2016, cuando Sally Stokes descubrió que su esposo David Stokes, de 43 años, había dejado su celular en la cocina, y miró un extraño correo en la pantalla.





"Había hecho reservas con acompañantes”, comentó la mujer.





"Descubrí que mi esposo había estado visitando regularmente a prostitutas y me dijo que no teníamos dinero y que no podíamos permitirnos enviar a Adam a un viaje escolar".





Ante el hecho, la mujer le contó al hermano y padre de su esposo lo que había hallado, quienes lo llamaron y le dijeron que habían informado a la policía lo que estaba ocurriendo “para ver cuál era su respuesta”.





Explicó que cuando él volvió a su casa, le seguía diciendo que la amaba y que nunca volvería a hacerlo y argumentó que la situación era tranquila y que no sentía ningún peligro.





Describió que su matrimonio se deterioró en los meses previos al incidente después de que encontró un paquete de boletos de lotería detrás de una bolsa de deporte en un armario, a pesar de que Stokes le dijo que no tenían dinero, junto con un segundo teléfono móvil.





Sin embargo, cuando ella le preguntó qué había allí, él se negó a dejarla ver y lo destrozó en la cocina.





Esa noche, Sally dejó a Stokes en la casa con sus hijos Adam, de 11 años, y Matthew, de cinco años, mientras ella iba a discutir la situación con su familia.





Regresó a su casa alrededor de las 21:15 horas y lo encontró en la cocina, le ofreció una taza de té antes de que subiera a cambiarse.

Pero ella dijo: “No me di cuenta de que había aparecido detrás de mí. Me golpeó en la nuca y me puso una almohada sobre la cabeza e intentó sofocarme.

"Me retorcía y gritaba por Adam porque pensaba que él era el único que podía ayudarme”.

"Terminé en el suelo al lado de la cama y le pregunté: ¿Dónde están Adam y Matthew?", contestando que los había dejado con alguien.





Estaba sosteniendo un rodillo. Cuando llegué a la cama intentó golpearme de nuevo. Pensé: "Voy a morir".

Finalmente, logró golpearlo, y escapar por el jardín pidiendo ayuda.





Posteriormente llegó la policía y la situación se tornó más difícil. Él tomó un cuchillo y acabó con su vida.





Sus hijos también fueron encontrados muertos tomados de la mano en una cama de la vivienda. La autopsia no pudo revelar cómo fueron asesinados.





En una carta encontrada en la casa de los padres de Stokes, decía: “Te he lastimado mucho. Nunca quise mentirte y prometerte que ya no lo haré.





“No dejaré de intentar reparar el daño que te he hecho.





'Quiero ser una mejor persona y esposo. El día de nuestra boda fue el mejor día de mi vida y debería haber cambiado.





“Tú, Adam y Matthew son mi mundo. Quiero prestarte mi atención, mi amor, mi afecto”.









