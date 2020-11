Gastarán republicanos 20 mdd en Georgia por Senado

Reforma

Madrid, España.- Como el control del Senado estadounidense se definirá en Georgia, los republicanos están inundando el estado con dinero y personal de campo para evitar que los demócratas tengan control del Congreso durante la Administración de Joe Biden.

El Comité Nacional Republicano (RNC, en inglés) dijo este viernes que está financiando a más de 600 empleados en el estado con una inversión de al menos 20 millones de dólares antes de la segunda vuelta del 5 de enero para los escaños ocupados por los senadores republicanos Kelly Loeffler y David Perdue.

Los demócratas esperan victorias para Raphael Warnock y Jon Ossoff en las respectivas carreras para crear un empate 50-50 en la Cámara, que sería decidido por la virtual Vicepresidenta electa Kamala Harris.

La inversión del Partido Republicano llega después de la enorme operación de campo y de datos del partido en la carrera presidencial de 2020, que luchó contra una gran operación demócrata.

El partido dijo que organizó a más de 2.6 millones de voluntarios y tenía más de 3 mil empleados de campo remunerados en los estados disputados clave.

Sólo en Georgia, el RNC afirma que tocó más de 3 millones de puertas, hizo más de 8 millones de llamadas telefónicas y registró al menos 16 mil votantes en el periodo previo a las elecciones presidenciales.

"Los georgianos cuentan con que los republicanos se mantengan firmes contra el deseo de los demócratas de aumentar los impuestos, inflar la Corte Suprema y otorgar al Gobierno control sobre su atención médica", dijo la presidenta del RNC, Ronna McDaniel.

"Necesitamos a Kelly Loeffler y David Perdue en el Senado, y el RNC está movilizando a nuestro ejército de base para ayudar a mantenerlos ahí".

Ambos candidatos no alcanzaron el umbral del 50 por ciento para ganar los escaños y, según la ley estatal, los dos primeros contendientes enfrentarán una segunda vuelta.

Se espera que las dos segundas vueltas se acerquen o incluso superen los récords gastados en las elecciones al Senado, ya que la perspectiva de un control demócrata de todo Washington está en juego.

The Associated Press no ha declarado un ganador en la carrera presidencial del estado, que se dirige a un recuento con Biden con una estrecha ventaja sobre el Presidente Donald Trump.