Genera burlas restauración de escultura en España

Madrid, España.- Los terribles trabajos de restauración de una escultura en el norte de España revivieron los recuerdos de una pintura de Cristo restaurada en otra ciudad española hace ocho años que generó burlas y atrajo a turistas.

El último incidente sucedió con una escultura que adorna la fachada de un edificio de oficinas en la ciudad de Palencia. Lo que una vez fue el busto de una mujer sonriente ahora parece más un personaje de dibujos animados.

El desastre fue revelado públicamente por un artista local que vive cerca del edificio, a quien avisó un florista en su calle.

Antonio Capel publicó fotografías de antes y después en su página de Facebook, lo que provocó una oleada de reacciones en las redes sociales y la atención de los periodistas.

"Me quedé sorprendido. ¿Cómo podrían haber hecho esto?'', dijo Capel a The Associated Press el miércoles.

"Esto debe estar hecho desde hace 10 años, por lo menos, ¡y nos hemos enterado ahora!''.

Dijo que el edificio del siglo XX pertenece a un banco, pero los inquilinos decidieron arreglar la fachada hace algunos años.

Ahora, la prensa española está mostrando imágenes de personas que se detienen a mirar el edificio y toman fotografías.

La mala restauración generó comparaciones inmediatas con un fresco del "Ecce Homo'' en la ciudad de Borja, en el norte de España. En 2012, una mujer aficionada a la pintura decidió que la representación de Cristo de los años de 1930 en la iglesia del Santuario de la Misericordia necesitaba arreglos, pero el rostro que surgió se parecía más al de un mono.

Sin embargo, el trabajo de esta mujer se convirtió en un atractivo turístico de Borja. Hay que ver si el trabajo de Palencia tendrá el mismo efecto. El miércoles no fue posible obtener comentarios del Ayuntamiento