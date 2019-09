Gobierno de Trump sopesa reducir número de refugiados

Washington (AP) — Funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump se reunirán la próxima semana para sopesar si restringen todavía más la cantidad de refugiados aceptados en Estados Unidos.



Eso según un alto funcionario que no estaba autorizado para hablar con la prensa y habló bajo condición de anonimato con The Associated Press. Los funcionarios se reunirán el martes en la Sala de Crisis de la Casa Blanca para discutir el límite de refugiados, que lo fija el presidente.



Algunos funcionarios públicos creen que el número máximo debe reducirse por la gran cantidad de personas en busca de asilo que esperan en la frontera entre México y Estados Unidos y otros tipos de protecciones ofrecidas a los migrantes que viven en países devastados por la guerra o por desastres naturales.



El límite se ha reducido bajo el gobierno de Trump. Ahora está en 30,000. El año fiscal previo era de 45,000 y 22,491 fueron aceptados.