Google anuncia que eliminará cuentas inactivas; cómo saber si la tuya está en peligro

Nueva York.- Google está tomando serias medidas de seguridad para garantizar altos estándares a sus usuarios, es por ello que este martes anunció que a partir de diciembre comenzarán a eliminar las cuentas que tengan ya un largo tiempo inactivas.

A través de un post en su blog, Google indicó que las cuentas que se encuentren inactivas en los últimos 2 años o que superen su almacenamiento en Gmail, Drive y Fotos serán borradas, con todo y su contenido.

Es importante aclarar que la medida únicamente aplicará a cuentas personales y no a las de organizaciones, como escuelas o empresas.

Como parte del plan de acción, Google está enviando múltiples notificaciones a la dirección de correo electrónico de la cuenta, así como al correo de recuperación que fue registrado antes de que las elimine.

Para evitar esta situación, Google recomienda visitar constantemente tu correo electrónico, así como los archivos que posees en la nube, ya sea a través de tu computadora o teléfono móvil.

Ya en 2020, Google había anunciado que eliminaría los contenidos almacenados de las cuentas inactivas; sin embargo, en ese momento no informó que se borraría la cuenta en sí.

Cómo evitar perder tu cuenta de Google

Lo primero que debes saber es que la cuenta principal que tienes en Google, esa que usas frecuentemente para Android o Gmail, no está el riesgo.

Pero si tienes alguna otra y no quieres perderla, lo mejor es que vuelva a iniciar sesión, entrar a Gmail o a cualquier otro servicio de la misma. Con estos sencillos pasos, tu cuenta ya podrá ser considerada como activa y así Google no la borrará.

En caso de que no recuerdes la contraseña, hay varias maneras de poder recuperarla. Un vez que lo hayas hecho, cámbiala o configura una passkey de Google para no necesitar contraseñas. Además, puedes hacer alguna otra acción para asegurarle a Google que la cuenta no está inactiva, como enviar un correo electrónico, ver un video de Youtube con ella o usar Google Drive.