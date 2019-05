Granjero se amputa una pierna para liberarse de una máquina

Estados Unidos





Un granjero del noreste de Nebraska convalece después de cortarse la pierna con una navaja de bolsillo para poder zafarse del tornillo sinfín de una máquina en la que quedó atorado.





Kurt Kaser, residente de Pender, de 63 años, descargaba maíz el mes pasado cuando salió de su camioneta y accidentalmente pisó sobre una abertura en la máquina transportadora de grano. El tornillo sinfín de la máquina atrapó la pierna de Kesler y comenzó a jalarla, reportó la televisora de Omaha KETV.









Kaser dijo que no pudo destrabar la pierna y no tenía su teléfono celular al alcance. No había nadie cerca para ayudarlo.





Así que sacó su navaja de bolsillo y se cortó la pierna debajo de la rodilla.





Una vez que quedó libre, se arrastró unos 45 metros (150 pies) hasta el teléfono más cercano, desde donde pidió ayuda y fue trasladado al hospital vía aérea. Kaser dijo que nunca perdió el conocimiento.





Kaser fue dado de alta el viernes de un centro de rehabilitación. Tendrá que esperar a que la pierna amputada sane por completo antes de recibir una prótesis.