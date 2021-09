Guarda Biden momento de silencio por víctimas del 11-S

Ciudad de México.- El presidente estadounidense, Joe Biden, la Primera Dama, Jill Biden y otras figuras de la política estadounidense guardaron momentos de silencio en el monumento en Nueva York a las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Al evento asistieron también otros políticos como los ex Presidentes Barack Obama y Bill Clinton, y líderes del Congreso.

Los presentes guardaron un momento de silencio a las 8:46 y a las 9:03, horas locales, que marcan los minutos en los que los aviones fueron estrellados por terroristas de Al Qaeda en las torres del World Trade Center, y a las 9:37, cuando otro avión golpeó en el Pentágono. En las instalaciones del Pentágono también se guardó un momento de silencio.

Tras el momento de silencio, los nombres de las víctimas del ataque empezaron a ser leídos por familiares. El músico Bruce Springsteen cantó "I'll see you in my dreams".

De las 2 mil 996 víctimas del 11-S, 2 mil 753 personas murieron en Nueva York.

"Tío, aún te extrañamos, en la familia aún contamos tus historias y nos gusta recordarte como el gran ser humano que fuiste, y aunque han pasado 20 años desde que no estás con nosotros, sabemos que no te perdimos, ganamos un ángel", dijo en español una joven al recordar a su tío, Martín Morales Zempoaltecatl, de origen tlaxcalteca.

Biden tenía pensado también visitar las instalaciones del Pentágono, donde otro vuelo se estrelló hace 20 años, y un campo en Pensilvania, donde los pasajeros de un vuelo impidieron que un avió llegara al Capitolio.

Biden era senador cuando los secuestradores se apoderaron de cuatro aviones y llevaron a cabo el peor ataque terrorista de la historia de Estados Unidos en 2001. Ahora celebra el aniversario del 11 de septiembre por primera vez como comandante en jefe.

El Presidente planeaba presentar sus respetos en el trío de lugares donde se estrellaron los aviones, pero dejó a otros realizar los discursos.

En cambio, la Casa Blanca emitió un discurso grabado el viernes por la noche en el que Biden habló del "verdadero sentido de unidad nacional'' que surgió después de los ataques, visto en "heroísmo en todas partes, en lugares esperados e inesperados".

"Para mí, esa es la lección central del 11 de septiembre", dijo. "La unidad es nuestra mayor fortaleza".

Biden llegó a Nueva York el viernes por la noche cuando el horizonte estaba iluminado por un "tributo de luz", que marcaba el lugar donde alguna vez estuvieron las torres. Su primera parada el sábado fue el Monumento Nacional del 11 de septiembre, donde las torres gemelas del World Trade Center fueron derribadas mientras un mundo horrorizado miraba por televisión.

Desde allí visitaría el campo cerca de Shanksville, Pensilvania, donde un avión cayó del cielo después de que heroicos pasajeros lucharan contra terroristas para evitar que llegara a su destino en Washington. Y finalmente, se dirigirá al Pentágono, donde el Ejército sufrió un golpe impensable en su propio hogar.

La tarea de Biden, como sus predecesores antes que él, era marcar el momento con una mezcla de dolor y determinación. Un hombre que ha sufrido una inmensa tragedia personal, Biden habla de la pérdida con poder.

Le dio voz al dolor que viene con los recuerdos del 11 de septiembre en su mensaje de video, diciendo: "No importa cuánto tiempo haya pasado, estas conmemoraciones traen todo dolorosamente de regreso, como si acabaran de recibir la noticia hace unos segundos".