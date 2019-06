Guatemala cuenta los votos

Ciudad de México.- Las urnas comenzaron a cerrar a las 18:00 horas locales de Guatemala (19:00) del Centro de México, en una jornada que estuvo marcada por algunos hechos violentos.

En el municipio de San Jorge, en Zacapa, la junta electoral renunció por amenazas en su contra, por lo que se suspendió el proceso electoral en ese lugar.

Al respecto, el jefe de la misión electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el expresidente costarricense Luis Guillermo Solís, expresó su preocupación.

"Nos preocupa mucho la violencia (...). Queremos reiterar que sea una jornada tranquila, en paz, llena de serenidad. El pueblo se merece unas elecciones que no tengan violencia", aseguró el expresidente de Costa Rica en el Club Los Arcos, durante una de las visitas que realizó a los colegios electorales de la capital.

El de San Jorge no fue el único hecho de violencia. La televisión local ha mostrado imágenes de un grupo de pobladores en el municipio de Esquipulas Palo Gordo que cerró el centro electoral de una escuela mientras denunciaba que algunas personas habían sido "acarreadas" en autobuses y camionetas para que llegaran a votar.

Simpatizantes de dos partidos políticos se enfrentaron y no permitían votar a algunas personas asegurando que eran de otro municipio, lo que provocó un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional Civil, que tuvieron que lanzar bombas lacrimógenas para controlar la situación, según estas imágenes.

Las elecciones de este domingo son las primeras en las que los migrantes guatemaltecos radicados en Estados Unidos, y que se han empadronado para los comicios -unos 63 mil- podrán votar para elegir a su presidente y vicepresidente para los próximos cuatro años (2020-2024).

Más de 8 millones de personas estaban convocadas a las urnas para elegir, además, a 160 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 340 corporaciones municipales.

Hasta 19 fórmulas presidenciales compiten en estos comicios y cinco de ellas encabezan las encuestas, siendo la ex Primera dama Sandra Torres, del partido socialdemócrata Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la que encabeza los sondeos, aunque sin la mayoría suficiente para evitar una segunda vuelta el 11 de agosto.

Los cuatro siguientes, cuya posición varía según el sondeo, son el ex director de Presidios Alejandro Giammattei (Vamos, centroderecha); el hijo del ex Presidente Álvaro Arzú, Roberto Arzú (coalición ultraconservadora PAN-Podemos); Edmond Mulet (del partido Humanista, centro); y la líder indígena Thelma Cabrera (del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, izquierda).