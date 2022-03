Guerra en Ucrania: Rusia dará tregua para evacuar civiles

Rusia anunció hoy treguas locales en varias ciudades de Ucrania a partir del martes para permitir la evacuación de civiles del conflicto, que el lunes siguió escalando con la muerte de 13 personas en el bombardeo de una panadería industrial a 50 kilómetros de Kiev.

"La Federación Rusa anuncia un alto el fuego a partir de las 10:00 horas de Moscú del 8 de marzo" para la evacuación de civiles de Kiev, así como de las ciudades de Sumy, Járkov, Chernígov y Mariúpol, indicó el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado citado por las agencias de noticias rusas.

Según Moscú, las nuevas rutas de evacuación serán comunicadas a las autoridades ucranianas, que deberán dar su visto bueno antes de la medianoche de este lunes, el plazo fijado por Rusia.

En un discurso en televisión con motivo del 8 de marzo, Putin también anunció que no enviará reclutas ni reservistas a luchar en Ucrania y aseguró que la guerra en ese país estaba siendo librada por "profesionales" que cumplen "objetivos establecidos".

Horas antes del anuncio ruso, Ucrania había destacado algunos "resultados positivos" en relación a los corredores humanitarios, aunque Moscú dijo que no se habían cumplido las "expectativas".

Rusia había anunciado el lunes en la mañana alto al fuego locales y corredores humanitarios para la evacuación de civiles en varias ciudades sitiadas de Ucrania.

Pero cuatro de los seis corredores se dirigían a Rusia y Bielorrusia, por lo que el Gobierno ucraniano rechazó la propuesta. "No es una opción aceptable", dijo la Viceprimera ministra ucraniana, Iryna Vereschuk.

El Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusó este lunes al Ejército ruso de haber hecho fracasar la evacuación de civiles a través de corredores humanitarios, que tenían que establecerse tras las negociaciones.

"Hubo un acuerdo sobre los corredores humanitarios. ¿Funcionó? En su lugar hubo tanques rusos, Grads (lanzacohetes) rusos, minas rusas", dijo Zelensky en un vídeo publicado en Telegram.

El Mandatario ucraniano también acusó a las fuerzas rusas de "socavar la ruta acordada para llevar alimentos y medicinas" a la ciudad sitiada de Mariúpol, en el sur de Ucrania, y "destruir autobuses" para evacuar a los civiles de las zonas de combate.

"Se aseguran de que se abra un pequeño corredor hacia el territorio ocupado, para unas pocas docenas de personas. No tanto hacia Rusia como hacia los propagandistas, directamente a las cámaras de televisión", agregó Zelensky, acusando a Moscú de "cinismo".

Zelensky indicó no obstante que Kiev seguiría negociando con Rusia para llegar a un acuerdo de paz. "Me quedo aquí, me quedo en Kiev (...) No tengo miedo", prosiguió.