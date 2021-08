Ha desperdiciado EU más de un millón de vacunas

Archivo / Agencia Reforma

The New York Times

Nueva York— Más de un millón de dosis de vacunas contra el coronavirus se han desperdiciado en Estados Unidos desde diciembre pasado hasta la fecha, de acuerdo con la información de diez estados recopilada por The New York Times.

La falta de información sobre los otros 40 estados apunta a que la cifra podría ser muy superior.

Gran parte de las pérdidas se deben a que la demanda de vacunas se desplomó, con la tasa diaria de vacunaciones ahora a menos de una quinta parte de su promedio máximo de 3.4 millones de inyecciones, alcanzado a mediados de abril.

Más de 110 mil dosis han sido destruidas en Georgia, dijeron las autoridades. De las más de 53 mil dosis desperdiciadas en Nueva Jersey, casi 20 mil se descartaron en junio, frente a las 4 mil de abril. En Ohio, los proveedores estatales han informado que más de 370 mil dosis no pueden usarse, mientras que en Maryland no se usaron alrededor de 50 mil dosis, dijeron las autoridades.

Las razones del desperdicio de vacunas incluyen roturas, problemas de almacenamiento y transporte, vencimiento y vacunas que se prepararon, pero no se usaron después de que las personas no se presentaron a sus citas, dijeron las autoridades. En muchos estados, los datos muestran que las dosis desperdiciadas o inutilizables no superan el 2 por ciento de las recibidas del Gobierno federal y administradas con éxito.

En Georgia, se han administrado más de 8.5 millones de dosis; Las dosis no utilizadas en el estado suman solo el 1.4 por ciento de ese número, dijeron las autoridades. Idaho ha desperdiciado alrededor del 2 por ciento de las dosis administradas y Nueva Jersey menos de la mitad del 1 por ciento.

Es probable que otros estados enfrenten algunos de los mismos problemas que los 10 estados cuyos datos fueron revisados por The New York Times, lo que sugiere que la cantidad de dosis desperdiciadas en el país podría ser mucho mayor. Otros estados, incluidos Carolina del Norte y Carolina del Sur, no respondieron a las solicitudes de información. Los datos estatales no incluyen todas las dosis que el Gobierno federal envía directamente a las cadenas de farmacias, por lo que podría haber residuos no contabilizados.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades rastrean las dosis desperdiciadas, pero no respondieron a una solicitud de esos datos, que proporcionarían una imagen nacional más amplia.

El aumento en las dosis de vacunas desperdiciadas refleja el desafío que enfrentan los funcionarios de salud estadounidenses al inocular a los residentes, incluso cuando la variante delta del coronavirus, más contagiosa, desató brotes entre personas no vacunadas. Delta también es un factor que impulsa el aumento de casos a nivel mundial, y muchos países están pidiendo dosis de vacunas.

La vacunación completa ofrece una fuerte protección contra enfermedades graves y la muerte, incluso de la variante Delta y los Centros de Prevención de Enfermedades (CDC) afirman que las infecciones en personas vacunadas son raras. Sin embargo, datos recientes sugieren que las personas vacunadas infectadas con la variante Delta pueden transmitir el virus a otras personas, un hallazgo que contribuyó a la reciente decisión de los CDC de aconsejar a las personas vacunadas en puntos con muchos contagios de Covid que usen cubrebocas nuevamente en áreas públicas interiores.

Las vacunas ahora están aumentando en algunos estados; el viernes se registraron más de 850 mil inyecciones, lo que elevó el promedio nacional diario a más de 650 mil desde aproximadamente 500 mil hace tres semanas. Aún así, más de la mitad de la población de Estados Unidos no está completamente vacunada, según una base de datos del Times. Eso incluye a los niños menores de 12 años, que aún no son elegibles.

"Al principio, fue una especie de crisis porque la gente lo quería y no podía conseguirlo, y ahora es una crisis porque lo tenemos y la gente no lo quiere", dijo el Dr. Marcus Plescia, director médico de la Asociación de Funcionarios de Salud Estatales y Territoriales de Carolina del Norte.

Muchos estados han preguntado sobre la redistribución de las vacunas no utilizadas en el extranjero, pero una vez que las dosis se envían a los estados, las regulaciones federales prohíben retirarlas. Y algunos países, como Canadá, han rechazado las ofertas estatales de vacunas excedentes.

"Aquí estamos con muchas vacunas y hay otros países en el mundo donde la gente está desesperada por vacunarse", dijo el Dr. Plescia.

Con las vacunas rezagadas, algunos funcionarios de salud estatales han indicado a los proveedores en los últimos meses que abran un nuevo frasco incluso si parte del mismo no se usa.

"Es mejor dar dos dosis y desperdiciar 12 que dejar 14 dosis en el congelador", dijo Kristen Dillon, directora de la Unidad de Planificación de Vacunas Covid-19 de la Autoridad de Salud de Oregón. Oregon ha informado que más de 78 mil dosis no son viables, la gran mayoría de las cuales fueron dosis no utilizadas de viales abiertos, dijeron las autoridades.

En Arkansas, donde solo el 36 por ciento de los residentes están completamente vacunados, casi 55 mil dosis se habían desperdiciado a mediados de julio, frente a alrededor de 580 a mediados de marzo, ya que los funcionarios priorizaron las vacunas sobre las dosis de ahorro. "Si tenemos la oportunidad de administrar la vacuna, sigamos adelante y hagámoslo", dijo Robert Ator, un coronel retirado de la Guardia Nacional que dirige el esfuerzo de vacunación del estado.

Al igual que los funcionarios en muchos otros estados, Ator dijo que dejó de pedir dosis adicionales en abril a medida que disminuyó la demanda, y desde entonces ha cambiado a reenvasar las dosis en cantidades más pequeñas para distribuirlas en farmacias y consultorios médicos. La reserva del estado ha disminuido de 550 mil dosis en abril a alrededor de 350 mil a fines de julio, dijo.

A pesar de sus esfuerzos, el proyecto Ator advirtió que alrededor de 100 mil dosis de las existencias del estado podrían expirar en los próximos tres meses.