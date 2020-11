Hace oficial EU retiro del Acuerdo de París

Agencias

París, Francia.- Estados Unidos se convirtió oficialmente en el primer país en renunciar al Acuerdo de París sobre el cambio climático, incluso cuando el resultado de la carrera presidencial del país sigue siendo incierto.

El Presidente Donald Trump, que sigue en carrera por la reelección, retiró al país del histórico acuerdo ambiental hace exactamente un año, abandonando un esfuerzo global por frenar las emisiones carbono y desacelerar el calentamiento global. El retiro de Estados Unidos entró formalmente en vigor hoy, un día después de las elecciones.

Ahora, el destino del clima global depende, en parte, de quién se quede en la Casa Blanca. El ex Vicepresidente Joe Biden ha dicho que se volverá a unir al Acuerdo de París de inmediato si gana. Su agenda de energía limpia es una de las más ambiciosas del mundo y podría ayudar a reducir significativamente las emisiones globales.

En contraste, Trump ha pasado los últimos cuatro años promoviendo los combustibles fósiles, revocando las regulaciones ambientales y denigrando la ciencia del clima. De ganar, es probable que pase su segundo mandato obstaculizando aún más los esfuerzos por frenar las emisiones carbono.

"Los próximos 10 años realmente van a determinar el futuro", dijo Alden Meyer, director para Estados Unidos del International Climate Politics Hub.

Cuando el ex Presidente Barack Obama firmó el acuerdo hace cinco años, Estados Unidos se comprometió a frenar para 2025 las emisiones de gases de efecto invernadero entre 26 y 28 por ciento por debajo de los niveles de 2005. Si bien ya no se dirige a alcanzar ese objetivo, no está muy lejos de él. Las emisiones ya han disminuido cerca de 15 por ciento después de que los Gobiernos locales y la industria privada redujeran voluntariamente sus propias emisiones, según Meyer.

El retiro inicialmente provocó preocupaciones de que otros países pudieran hacer lo mismo. En su lugar, los líderes mundiales han intensificado sus esfuerzos por combatir el cambio climático.

El mes pasado, ministros de la Unión Europea respaldaron un objetivo vinculante de neutralidad climática para 2050. Y en las últimas seis semanas, China, Japón y Corea del Sur se comprometieron a lograr economías neutrales en carbono .