Hacen fila por horas para cargar gasolina en París

Agencia Reforma

París.- En los suburbios de París, golpeados por la escasez de combustible que registra Francia, los automovilistas se armaban de paciencia este martes ante las abarrotadas gasolineras, en filas de varias horas con la esperanza de repostar.

Ante las críticas por la escasez de combustible en las gasolineras, el Gobierno Emmanuel Macron amenazó este martes con "intervenir" para levantar una huelga en las empresas petroleras por parte de trabajadores que exigen mejoras salariales.

A las 07:00 horas de la mañana, una cola de vehículos se extendía a lo largo de cientos de metros ante una gasolinera de Montreuil, al este de París, que sin embargo carece de combustible desde el lunes por la noche.

"El empleado nos ha dicho que quizás les llegaría un nuevo suministro hacia las 08:00, pero no supo decirnos qué tipo de combustible", aseguró resignado David.

"Encontré una solución toda la semana, pero al cabo de un tiempo ya no es posible", lamentó el mecánico que toma ahora el transporte público para ir a trabajar, pero necesita su vehículo para hacer las compras.

La fila la encabezaba Mohand, quien aseguró "no tener elección". Este empleado de una empresa de seguridad, que llegó a las 05:00 -una hora antes de la apertura de la gasolinera- recorre 100 kilómetros al día para ir a trabajar.

"No pude ir. He tenido que pedir una baja por enfermedad", explicó.

Tras guardar turno durante dos horas ante un surtidor del oeste de París, tuvo que volver a su casa con las manos vacías después que el depósito de gasolina se quedara sin existencias.

"Ya he ido a dos gasolineras y me han dicho: 'Está vacío'. Voy a volver a casa, ya no sé qué hacer", dijo, por su parte, Jefferson Saint-Louis, mientras daba golpecitos nerviosos al volante de su taxi.

El Gobierno de Macron amenazó este martes con "intervenir" para levantar la huelga.

"O la negociación (entre empresas y sindicatos) se inicia, tiene éxito y los depósitos de combustible se reabren rápidamente, o utilizaremos los otros medios disponibles, incluidas las requisas", advirtió el Ministro de Economía, Bruno Le Maire.

La Primera Ministra, Elisabeth Borne, anunció el martes la movilización de personal para el desbloqueo de depósitos Esso-Exxonmobil.

Los sindicatos que representan a la mayoría de los trabajadores de ESSO llegaron a un acuerdo salarial el lunes, pero dos representantes que son mayoritarios en las refinerías votaron por mantener el bloqueo.