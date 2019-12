Hallan 50 cuerpos en fosas en Colombia

Bogotá, Colombia.- Una fosa común con al menos 50 civiles víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como "falsos positivos", fue hallada por autoridades colombianas en la localidad de Dabeiba, en el Departamento de Antioquia.

"Se presume que en el cementerio de Dabeiba se encontrarían los restos de más de 50 personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate ('falsos positivos')", afirmó la Justicia Especial para la Paz (JEP) en un comunicado.

Ese tribunal, que nació del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y la guerrilla FARC, detalló que las víctimas vivían en Medellín, capital de Antioquia, tenían edades comprendidas entre los 15 y los 56 años, y algunos de ellos estaban en condición de discapacidad.

El eufemismo "falsos positivos" es usado en Colombia para designar la práctica extendida en el Ejército de asesinar civiles que eran presentados luego como guerrilleros muertos en combate con el objetivo de obtener de sus superiores beneficios como ascensos, condecoraciones o permisos.

La JEP resaltó que las víctimas estaban enterradas en el cementerio Las Mercedes del Municipio de Dabeiba, unos 200 kilómetros al noroeste de Medellín, donde hasta la fecha han sido exhumados siete cadáveres completos de presuntas víctimas de estos hechos.

"Adicionalmente, hasta la fecha se han recuperado numerosas estructuras y fragmentos óseos de otras posibles víctimas", agregó la JEP.

El tribunal designó al Instituto Nacional de Medicina Legal como la entidad encargada de identificar los restos.

Asimismo, señaló que estos hechos nunca habían sido investigados por la justicia ordinaria y que las pesquisas se iniciaron después de que un ex integrante del Ejército indicó tener conocimiento de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por parte de agentes del Estado.

"Dicha información fue contrastada con un conjunto de pruebas", dijo la JEP en el comunicado.

Hasta el momento, la Fiscalía colombiana ha investigado cerca de cinco mil casos de "falsos positivos" cometidos entre 1988 y 2014 e implican a unos mil 500 militares.

Los pocos condenados por estos hechos son en su mayoría soldados o suboficiales, pero no oficiales de alto rango.

Para esclarecer estos crímenes cometidos durante el conflicto armado del país, la JEP abrió una investigación en la que ha acreditado a cerca de 400 víctimas, recibido 17 informes de diferentes organizaciones y 160 ex miembros de la fuerza pública han dado su versión de los hechos.

En la zona de Dabeiba, situada en los límites de la estratégica región agroindustrial de Urabá, fueron muy activos en las décadas pasadas varios frentes del Bloque José María Córdova de las FARC que buscaban tener el control de ese territorio.