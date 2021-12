Hallan a mujeres y niños calcinados en Myanmar

Reforma

Ciudad de México.- Los restos de una treintena de personas, entre ellas mujeres y niños, fueron encontradas en vehículos calcinados el sábado en Myanmar, según un responsable rebelde y una oenegé, que acusaron a la junta militar en el poder de haberlos matado.

Testigos dijeron a Associated Press que fuerzas de Myanmar sacaron de sus casas a habitantes de la aldea de Mo So village, una aldea en las afueras de Hpruso en el estado de Kayah, donde los refugiados estaban protegiéndose de una ofensiva militar.

"Cuando fuimos a explorar la zona esta mañana, encontramos los cadáveres calcinados en dos camiones. Hemos hallado 27 cadáveres", declaró a la AFP bajo condición de anonimato un responsable de la rebelión opuesta a la junta, las Fuerzas de Defensa del Pueblo (PDF).

Otro testigo informó que se habían identificado "27 cráneos", si bien "en el camión había otros cadáveres tan calcinados que no pudimos contarlos".

Según el observatorio Myanmar Witness, "35 personas, entre ellas mujeres y niños, fueron quemados y asesinados por los militares el 24 de diciembre en el cantón de Hpruso".

El sábado, la oenegé Save the Children advirtió que dos miembros de su personal en Myanmar se encontraban "desaparecidos" después de que su vehículo fuera atacado e incendiado en la misma zona.

Por su parte, un portavoz de la junta, Zaw Min Tun, indicó que el viernes habían estallado enfrentamientos en esa zona después de que el Ejército intentara detener siete coches conduciendo de forma "sospechosa", y señaló a la AFP que en ese contexto habían abatido a varias personas, sin ofrecer más detalles.

Las fotos de lo ocurrido aparecieron en las redes sociales de Myanmar, incrementando la ira contra los militares, que tomaron el poder en un golpe de Estado en febrero.

No fue poosible verificar las versiones de manera independiente. Las fotos muestran cadáveres incinerados en tres vehículos incendiados.

Un aldeano quien dijo haber ido al lugar relató a The Associated Press que las víctimas huían de combates el viernes entre el Ejército y grupos de resistencia armada cerca de la aldea Koi Ngan, justo al lado de Mo So. Añadió que las víctimas fueron asesinadas tras ser arrestadas por los soldados cuando se dirigían a campamentos de refugiados en el sector occidental del pueblo.

En Myanmar, que vive una profunda crisis política desde el golpe de Estado que acabó con el Gobierno de Aung San Suu Kyi en febrero, la represión de la junta militar habría dejado más de mil 300 muertos, según una ONG de defensa de los derechos humanos.