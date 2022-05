Hallan armas en casa de niño arrestado en Florida por amenazar con tiroteo

CDMX.- El niño de 10 años arrestado en Florida por amenazar con perpetrar un tiroteo masivo, tenía acceso a armas de fuego en su casa, informó este miércoles la policía estatal.

"Había armas en su casa”, aseguró Carmine Marceno, algualcil del condado de Lee.

Aunque no se reveló el tipo de armamento hallado en la casa, ubicada en la ciudad de Cape Coral, Marceno reveló que el menor supuestamente compartió a un amigo una imagen de Google de cuatro rifles de asalto que presumió haber comprado.

Además, el niño y le habría dicho a su amigo que estuviera “preparado” para un evento acuático que tendría lugar en su escuela.

Papá pide no hablar

El padre del niño arrestado admitió estar conmocionado por el caso y dijo que por ahora prefiere no dar declaraciones.

"En este punto, no me siento cómodo diciendo nada porque no quiero cometer un error”, declaró el hombre, identificado como Dereck Márquez, al diario New York Post.

Por su parte, el alguacil Marceno lanzó un llamado a los padres de familia para que hablen con sus hijos sobre los episodios de violencia con armas de fuego, para hacer conciencia sobre lo delicado del tema.

"Hable con ellos sobre lo que ven en las noticias y diles: 'Mira, entendemos que puedes bromear, eres un niño, tienes 10, tienes 12, tienes 15, pero una amenaza falsa, una broma, ya no es una broma. Va a ser una consecuencia real'”, recomendó.

Por lo pronto, el menor detenido, quien fue acusado de amenazar por escrito con llevar a cabo un tiroteo masivo, permanecerá en detención juvenil durante 21 días.

Una audiencia en la corte está prevista para el 13 de junio, notificó Marceno.