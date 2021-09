Hallan derrame de petróleo en Golfo de México tras 'Ida'

Nueva York, Estados Unidos.- Cuadrillas de limpieza están trabajando para contener un derrame de petróleo en el Golfo de México, según imágenes de estudios satelitales y aéreos, datos de seguimiento de barcos y entrevistas con funcionarios locales y otras personas involucradas.

El derrame, una de las múltiples columnas detectadas en la costa de Luisiana a raíz del huracán "Ida", fue identificado en imágenes satelitales capturadas el jueves por las empresas de tecnología espacial Planet Labs y Maxar Technologies.

Una extensión negra y un brillo de arcoíris de petróleo se extendía por al menos 16 kilómetros en las aguas costeras a unos tres kilómetros de Port Fourchon, un centro de petróleo y gas. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica capturó el miércoles una imagen aérea del derrame.

El poderoso huracán, que arrasó uno de los centros químicos, petroleros y de gas natural más grandes del país cuando tocó tierra el domingo pasado, ha aumentado las preocupaciones sobre la vulnerabilidad de la infraestructura de combustibles fósiles de la región a las tormentas cada vez más intensas, que están vinculadas al calentamiento global impulsado por emisiones de petróleo y gas.

No estaba claro cuánto petróleo se había derramado en el Golfo, según una persona con conocimiento directo de la limpieza. El derrame, posiblemente de un antiguo oleoducto que ya no está en uso y que fue dañado por la tormenta, fue detectado por primera vez el lunes en vuelos de reconocimiento dirigidos por varios productores de la Costa del Golfo, y fue reportado a la Guardia Costera de Estados Unidos, dijo una persona que no estaba autorizada para hablar públicamente sobre el esfuerzo de limpieza.

El sábado por la mañana aparecieron dos barcos más para unirse a la limpieza. James Hanzalik, director ejecutivo asistente de Clean Gulf Associates, una cooperativa de derrames de petróleo sin fines de lucro establecida por la industria, confirmó el viernes por la tarde que se estaba produciendo una fuga y que se estaba realizando una limpieza.

El teniente John Edwards de la Guardia Costera dijo que se creía que el derrame era petróleo crudo de un antiguo oleoducto propiedad de la empresa de exploración de petróleo y gas con sede en Houston, Talos Energy.

Un barco de limpieza contratado por Talos estaba usando filtros (skimmers) para recuperar el petróleo y había colocado una barrera de contención en el área para tratar de contener la propagación. Talos Energy se negó a comentar sobre el caso.

Los barcos de la Guardia Costera aún no habían llegado al sitio, dijo Edwards, pero Talos le había dicho a la agencia que hasta ahora solo se habían recuperado unos 158 litros de material del agua. La agencia inició una investigación preliminar, agregó.

Varios expertos que estudiaron el paso elevado y las imágenes de satélite dijeron que el derrame parecía ser continuo y significativo.

"Es una fuga sustancial que requiere más investigación", dijo Oscar García-Pineda, científico de Water Mapping, una consultora con sede en Gulf Breeze, Florida, que ha dirigido investigaciones sobre el uso de imágenes satelitales y aéreas para derrames de petróleo.

"Veo una indicación de petróleo pesado espeso, que es la característica oscura principal, rodeado por un brillo de arcoiris", dijo. La imagen del paso elevado del miércoles parecía mostrar que la fuga comenzaba bajo el agua.

El área contenía varios oleoductos y, en el pasado, tormentas poderosas han causado deslizamientos de tierra que pueden dañar las tuberías o incluso los cimientos de las plataformas que sostienen equipos que bombean petróleo y gas del lecho marino, dijo.

Cathleen Jones, científica del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California, que ha estado participando en sobrevuelos para evaluar los daños de la tormenta, dijo que las imágenes sugerían que se estaba filtrando petróleo muy espeso y que se necesitaba más investigación.

"En un caso como este, en el que claramente tienes aceite espeso, puedes calcular el área, pero lo que no sabes es qué tan espeso es", dijo. Pero según el color, dijo, "es una mancha muy, muy espesa".

El origen probable del derrame de Talos fue descubierto por primera vez por John Scott-Railton, investigador principal de The Citizen Lab, un centro de investigación con sede en la Universidad de Toronto, que había estado examinando las imágenes del daño de "Ida".

"El hecho de que fue posible encontrar este derrame se debe a que la NOAA puso las imágenes aéreas a disposición del público", dijo.

"Si la NOAA no lo hubiera hecho público, habría sido mucho más difícil descubrir lo que claramente es un problema ambiental en desarrollo".

Associated Press informó el miércoles que parecía haber una larga mancha de petróleo frente a la costa de Luisiana, varias millas al este del derrame de Talos. No estaba claro si esa mancha estaba relacionada.

Imágenes satelitales y de sobrevuelo mostraron muchas otras manchas a lo largo de la costa de Luisiana. La persona con conocimiento de la limpieza dijo que era posible que las fugas de otras fuentes también estuvieran contribuyendo a la columna.

La Oficina de Seguridad y Cumplimiento Ambiental de Estados Unidos, que regula las plataformas de petróleo y gas en alta mar, dijo en una actualización de los medios que hasta el viernes por la mañana, los trabajadores habían sido evacuados de 133 plataformas de producción y seis plataformas de perforación. Más del 90 por ciento de la producción de petróleo y gas en el Golfo todavía estaba cerrada, dijo la agencia.

La actualización de la oficina no mencionó la limpieza en curso. Después de que se lleven a cabo las inspecciones, la producción de las instalaciones sin daños "volverá a estar en línea de inmediato", dijo. Las llamadas a la oficina, así como al Departamento de Calidad Ambiental de Louisiana, no fueron respondidas.

Una portavoz de la Agencia de Protección Ambiental, Janie Acevedo-Beauchamp, remitió las preguntas a la Guardia Costera, que maneja los derrames en las aguas costeras. La EPA siguió "comprometida con el despliegue de recursos a nuestra disposición para ayudar a las comunidades afectadas por la tormenta", dijo.

Naomi Yoder, científica del personal de Healthy Gulf, un grupo ambiental con sede en Nueva Orleans, dijo que el derrame fue la última señal de que la contaminación desatada por el huracán fue generalizada.

"Las corporaciones que están envenenando nuestras comunidades deben rendir cuentas y deben revertir esta catástrofe", dijo.

Un informe publicado este año por la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos encontró que desde la década de 1960, los reguladores federales han permitido que los productores de petróleo y gas en el Golfo dejen unas 28 mil kilómetros de oleoductos en el lecho marino. Esos oleoductos, alrededor del 97 por ciento de los desmantelados en el área, a menudo se abandonan sin limpieza ni entierro.

En 2004, el huracán "Iván" destruyó una plataforma petrolera a unos 16 kilómetros de la costa de Luisiana y desencadenó lo que sigue siendo el derrame de petróleo más largo de la historia de Estados Unidos.