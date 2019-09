Hallan muerto a ex directivo de Odebrecht

Río de Janeiro, Brasil.- Henrique Valladeres, un ex directivo de la constructora brasileña Odebrecht que fue informante en una extensa investigación por corrupción fue hallado muerto en su apartamento en Río de Janeiro.

La policía estatal dijo que el cadáver de Valladeres fue entregado a su familia tras ser examinado por el forense, mientras que la causa de muerte no fue confirmada.

Valladeres fue uno de muchos informantes en la operación Lava Jato, la vasta pesquisa anticorrupción que ha llevado a prisión a numerosos políticos y empresarios desde su inicio en el 2014.

La prensa local dice que el ex ejecutivo ofreció información incriminatoria sobre pagos turbios a un ex candidato presidencial y un ex Ministro de justicia.