'Hay sensación de miedo en Guayaquil'

Guayaquil, Ecuador.-Para los ecuatorianos de Guayaquil, lo que ocurrió el martes cuando un grupo de encapuchados irrumpió en las instalaciones de la cadena TC Televisión fue como una película de terror que ha dejado a la población aterrorizada y con miedo a salir.

"Los centros comerciales están abiertos, pero los negocios de dentro están cerrados", describió María José Carrasco, productora de televisión, en entrevista con REFORMA.

"Tuve que salir y cero tráfico, muy poca gente en las calles. Una sensación de miedo, de informar en cada momento dónde estoy, cuando regreso, de estar pendientes de todos los que tuvieron que salir de casa".

La periodista contó cómo el miedo se extendió por otros medios de comunicación el martes cuando criminales apuntaban sus armas largas a colegas de TC.

"Nosotros, como medio de comunicación, empezamos a suspender nuestros programas y a enviar al personal a casa y demás. Realmente estábamos muy preocupados por lo que estaba pasando, nunca antes habíamos visto algo así, era de película de terror", dijo.

"Hablaba con compañeros de otros canales, los había evacuado la Policía, en nuestro medio se cerraron todas las puertas porque no sabes si era un operativo mayor de estos delincuentes".

Carrasco narró además que el regreso a casa tras la jornada de terror en Guayaquil fue un caos.

"De mi trabajo a mi casa normalmente son aproximadamente 15 minutos y me tardé una hora y media, en carro propio, las calles estaban totalmente colapsadas había gente corriendo", apuntó.

Dentro del caos, un conocido suyo murió por una bala perdida.

"Hay un punto que yo tengo que pasar para llegar a mi casa, tres minutos antes de que yo coja esa avenida me llaman conocidos y me dicen que no la tome porque acaban de disparar a gente al alzar", indicó.

"Hay una persona que yo conocí que falleció ahí por eso, yendo por su hijo al colegio le tocó una bala, un músico Diego Gallardo".