Hereda Navalnaya la tarea de su esposo: derrotar a Putin

“Al matar a Alexei, Putin mató la mitad de mí, la mitad de mi corazón y la mitad de mi alma”, dijo Navalnaya en un breve discurso pregrabado publicado en redes sociales.

“Pero me queda otra mitad, y eso me dice que no tengo derecho a rendirme”.

Durante más de dos décadas, Navalnaya hbíaa evitado cualquier papel político abierto, diciendo que su propósito en la vida era apoyar a su marido y proteger a sus dos hijos.

“Veo que mi tarea es que nada cambie en nuestra familia: los niños eran niños y el hogar es un hogar”, dijo en una rara entrevista en 2021 con la edición rusa de Harper’s Bazaar. Eso cambió el lunes.

Navalnaya enfrenta un claro desafío al tratar de movilizar a un desanimado movimiento de oposición desde el extranjero, con cientos de miles de sus seguidores empujados al exilio por un Kremlin cada vez más represivo que ha respondido a cualquier crítica a su invasión a Ucrania hace dos años con duras sentencias de cárcel.

El movimiento político de su marido y su fundación, que expuso la corrupción en las altas esferas, fueron declarados organizaciones extremistas en 2021 y se les prohibió operar en Rusia.