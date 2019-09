‘Héroe’ paseño premiado por Trump resultó ser ¡prófugo!

Estados Unidos.- Un presunto ‘héroe’ que recibió la Medalla al Valor el lunes, de manos del presidente Trump, por el coraje mostrado en el atentado mortal de Walmart de Cielo Vista, resultó ser un fugitivo buscado por las autoridades y no cometió ningún acto heroico.

Chris Grant, de 50 años, fue detenido por agentes del Servicio Secreto en la Casa Blanca justo antes de recibir un elogio de heroísmo de Trump junto con otros cuatro héroes de El Paso.

La madre de Grant aceptó el certificado del presidente en nombre de su hijo después de que los agentes detuvieran a Grant por lo que los funcionarios en Washington, D.C., describieron como una orden de arresto activa por ser un "prófugo de la justicia".

De acuerdo con el periódico Washington Examiner, el Servicio Secreto liberó a Grant más tarde cuando "la agencia que emitió la orden no extraditaría". El periódico dijo que Grant tiene antecedentes penales en Texas por robo de automóviles y evasión de arresto.

El vocero de la Policía de El Paso (EPPD), Enrique expresó que la Casa Blanca y otras entidades –como la cadena de noticias CNN– nunca intentaron verificar la afirmación de Grant, quien señaló que arrojó botellas de soda al pistolero para tratar de detenerlo antes de ser herido en el tiroteo.

"Es solo que lo que dijo no es veraz", dijo Carillo el martes. "Vimos sus acciones (en el video de vigilancia de la tienda) y no es como lo describió".

Un portavoz del Servicio Secreto dijo: “El lunes 9 de septiembre de 2019, un visitante de la Casa Blanca con una orden de arresto fue detenido temporalmente por oficiales de la División Uniformada del Servicio Secreto de Estados Unidos. Posteriormente se determinó que mientras la orden de arresto aún estaba activa, la agencia que emitió la orden no extraditaría, momento en el cual la persona fue liberada de la custodia del Servicio Secreto ".

La versión de Grant fue transmitida a nivel nacional por el presentador de CNN Chris Cuomo el mes pasado, antes de que Trump compartiera la historia con una audiencia de la Casa Blanca el lunes.

"Para disuadirlo, comencé a tirar botellas, simplemente comencé a tirar botellas, botellas al azar", dijo Grant a Cuomo. "Y yo no soy un jugador de beisbol, así que uno fue por aquí, otro por ese lado. Y luego uno fue directamente hacia él y entonces fue cuando me vio ... Cuando me golpearon, fue como si alguien me hubiera puesto una mano granada en mi espalda y sacó el alfiler ".

Grant tiene antecedentes penales por robo y evasión de arrestos, según documentos de la corte de Texas revisados por el Washington Examiner. Fue sentenciado a ocho meses de prisión por robo de automóviles en marzo, luego de declararse culpable de robar un Mazda 6, modelo 2009 color plata. En 2016, se declaró culpable y también fue sentenciado a 18 días de cárcel por robar televisores de un Sears en Richardson, Texas . Se declaró culpable también de evadir un arresto en el condado de Collins en 2016.

[email protected]