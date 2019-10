Héroes del Mediterráneo

Ciudad de México.- Lo más peligroso para los barcos humanitarios que rescatan migrantes en el Mediterráneo no es sortear las olas del mar sino las trabas de los Gobiernos europeos.

Las organizaciones denuncian que no sólo hay falta de cooperación por parte de los Estados sino que obstaculizan sus labores de rescate e incluso los criminalizan.

"En realidad para llevar a cabo los rescates no tuvimos dificultades (técnicas) porque somos varios tipos de profesionales (...) Los problemas que encontramos son más bien políticos", comentó a REFORMA Sophie Rahal, portavoz de SOS Méditerranée.

"Aquarius", una embarcación operada por esta organización francesa y Médicos Sin Fronteras (MSF), fue víctima del endurecimiento de las políticas migratorias del ex Primer Ministro del Interior italiano Matteo Salvini, a días de que llegó al poder en junio de 2018.

El político de ultraderecha le bloqueó la entrada al puerto de Sicilia al barco con más de 600 migrantes rescatados a bordo, lo que lo obligó a deambular 15 días en el agua hasta que el puerto de Valencia, España, le abrió las puertas.

"(Esto pese a que) las actividades se realizaban en completa coordinación con las autoridades costeras italianas y maltesas y en cumplimiento pleno de la ley marítima internacional (...), que establece que cualquier barco que se entere de que hay una embarcación en peligro está obligado a dirigirse a donde está sucediendo el posible naufragio, rescatar a las personas (...) y llevarlas al puerto seguro más cercano", explicó José Luis Michelena, jefe de comunicación de MSF México.

"La existencia misma de nuestras operaciones está en juego debido a varios factores: la falta de cooperación y coordinación por parte de los Estados miembros de la Unión Europea, sus tácticas crecientes de criminalización del rescate marítimo y las restricciones a nuestro trabajo", apuntó, por su parte, Haidi Sadik, portavoz de la ONG alemana Sea Watch.

Quienes se han atrevido a desafiar las políticas migratorias se han visto amenazados con cárcel y multas millonarias.

Tal es el caso de Carola Rackete, capitana de un barco de Sea Watch, quien fue encarcelada el pasado junio luego que atracó su barco en el puerto italiano de Lampedusa para llevar a tierra a más de 40 migrantes que tenía a bordo.

La joven de nacionalidad alemana fue arrestada acusada de "resistencia o violencia contra un buque de guerra", pues el ex Ministro italiano la señaló de haber querido hundir una lancha de la Policía que buscaba evitar que el "Sea Watch 3" llegara a puerto. Asimismo, de acuerdo con la BBC, estaba siendo investigada por tráfico ilegal de personas.

Tres días después del arresto, Rackete fue liberada luego de que la jueza del caso considerara que no había cometido ningún delito.

"Lo más difícil para Sea-Watch en ese momento fue el estar completamente abandonados por todas las instituciones públicas europeas que deberían estar haciendo el trabajo que estamos haciendo en su lugar, y que deberían estar trabajando con nosotros para proteger la vida humana y la seguridad en el mar", enfatizó Sadik.

Las organizaciones advierten que muchos de los migrantes, que huyen de países en guerra como Siria o Libia, o de la pobreza en Eritrea, Sudán o Somalia, entre otros, se enfrentan a una serie de abusos en su camino a Europa, que van desde caer en manos de bandas criminales, ser retenidos por años en los campos de detención libios, o morir ahogados en el mar.

Y, paradójicamente, algunas de las medidas que ha financiado la UE para evitar que más migrantes lleguen a suelo europeo ha sido el armar a países como Libia para retener a los migrantes, firmar acuerdos de tipo "Tercer País Seguro" con países como Turquía, o simplemente "dejar que el mar haga su propio trabajo", sostienen los grupos humanitarios.

"Entonces empiezas a entender (...que) persiguen a las organizaciones que están denunciando y poniendo el foco mediático (en esta tragedia)", destacó Óscar Camps, director y fundador de la organización española Proactiva Open Arms.

"Nosotros hemos denunciado esto constantemente y por haberlo hecho se nos acusa absolutamente de todo (...) Han intentado de todo para pararnos, pero no lo han conseguido".

En enero, el Gobierno del Presidente español, Pedro Sánchez, bloqueó la operación del barco "Open Arms" durante seis meses utilizando un recurso administrativo. Luego, en agosto, tras rescatar a 160 personas por dos naufragios, el Gobierno de Salvini, en Italia, les impidió, por 19 días, desembarcar en Lampedusa.

"Esto es racismo, no permitir desembarcar a personas que necesitan asistencia, que un juez determina que deben ser desembarcadas inmediatamente porque precisan asistencia e impedirlo utilizando vías administrativas es completamente punible", condenó Camps.

Ante estas situaciones, las organizaciones civiles de rescate urgen a la Unión Europea a centrarse en buscar soluciones para evitar más muertes y trabas con los grupos humanitarios.

En lo que va de 2019, al menos mil personas han perecido en el Mediterráneo, y desde 2014 ya suman 18 mil, de acuerdo con diversos grupos humanitarios.

"La única cosa que pedimos nosotros es que por fin los Estados europeos se junten y puedan desarrollar este mecanismo de salvamiento en el mar, de ayuda humanitaria y también desembarcación compartida", señaló Rahal.

"No se puede dejar que el Mediterráneo se vuelva un cementerio y que la situación se ponga peor".