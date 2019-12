ICE no brinda atención adecuada a migrantes: informante

Houston. — El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos ha “proporcionado de manera sistemática una atención médica y de salud mental inadecuada” a los migrantes que están detenidos, lo que ha provocado complicaciones que incluyen la extirpación de una parte de la frente de un pequeño de 8 años, de acuerdo con un reporte de un denunciante que fue divulgado por BuzzFeed News.



El informe publicado el jueves señala que la atención médica deficiente contribuyó a dos cirugías que se pudieron haber evitado y a la muerte de cuatro personas que estaban detenidas. El reporte volvió a generar duras críticas contra las medidas de inmigración del presidente Donald Trump por parte de defensores de migrantes y de los demócratas. Desde la implementación de dichas políticas, ha habido reportes de condiciones precarias en celdas repletas de gente, y de niños llorosos que son dejados para que se valgan por sí mismos luego de que son separados de sus padres.



En el Centro de Detención Stewart en Lumpkin, Georgia, un hombre que sangraba por la piel continuaba recibiendo aspirinas a pesar de que tenía una sangre extremadamente delgada. El hombre fue llevado a un hospital en condición grave y no se prevé que sobreviva, de acuerdo con el reporte que resume la denuncia que fue entregada a los directivos del ICE (por sus siglas en inglés) en marzo.



En Arizona, una persona que estaba detenida en la instalación federal de Eloy tenía “síntomas relacionados con psicosis que estaban empeorando, pero el psiquiatra no lo atendió”, señala el reporte.



Y en el South Texas Family Residential Center en Dilley, Texas, un niño había sido diagnosticado con una infección en el oído externo, pero dos semanas después comenzó a tener convulsiones. Los médicos en el hospital lo diagnosticaron con un tumor inflamatorio de Pott, una infección que provoca abscesos que se forman debajo del cráneo. Le tuvieron que extraer una parte del hueso frontal, reportó BuzzFeed.



El ICE señaló en un comunicado que se toma “muy en serio la salud, seguridad y bienestar de aquellos que están bajo nuestro cuidado, incluidos los que llegan con afecciones médicas anteriores o que nunca han recibido una atención médica adecuada”.



El reporte de BuzzFeed proporciona las acusaciones más recientes sobre que el ICE y agencias de inmigración no cuidan adecuadamente a la gente que está bajo su custodia en momentos en los que el gobierno de Trump ha intensificado las detenciones.



“Trump y los funcionarios del ICE miran en silencio mientras se registra caos, crueldad e indiferencia inhumana”, dijo Pili Tobar, subdirectora del grupo activista America’s Voice. “En lugar de usar los recursos ya disponibles para atención médica, encubren, eluden y se hacen de la vista gorda con los migrantes que piden asistencia médica”.





Fuente: www.elimparcial.com