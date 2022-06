Ideal que mujer se dedicara a crianza: candidato colombiano

Bogotá, Colombia.- El empresario y candidato presidencial de Colombia, Rodolfo Hernández, causó polémica este martes ante nuevos comentarios que fueron calificados de machistas y misóginos.

En una entrevista con Caracol Radio declaró que lo ideal es que las mujeres "se dedicaran a la crianza de los hijos".

"Pero como tienen a toda la ciudadanía arruinada, a la mujer le tocó ponerse a trabajar para aportar y complementar a los gastos de la casa. Esa es la verdad", añadió Hernández de 77 años.

Su declaración se da una semana después de que el aspirante señalara en otra entrevista con el mismo medio que de llegar a la Presidencia, la figura de la Primera Dama se acabaría, ya que a la gente no le gusta la mujer metida en el Gobierno.

"En la Presidencia de la República, hay una oficina que se llama Primera Dama, eso le ponen como 20 carros, choferes, guardaespaldas, tamales, arepas de huevo. A llevar las amigas allá, a joder, a perturbar, ¿eso para qué? Ella puede ayudarme desde aquí.

"Si hay algo que me tenga que decir, me lo va a decir en la casa: 'hombre, yo estoy viendo eso, analicemos eso', pero no estar metida allá con carro, chofer, asesores, gastando la plata de la ciudadanía", añadió.

Otras de las críticas que se le han hecho por sus supuestos comentarios misóginos fue cuando consideró que el feminicidio es un invento del Gobierno para solucionar problemas, una declaración retomada ante la batalla electoral .

"El Gobierno para solucionar los problemas se inventa delitos. Eso es lo que yo veo. Por ejemplo, yo tengo entendido que el homicidio desde que está el código penal está, y entonces una política resolvió hacer una bandera del feminicidio, que es un homicidio en una mujer y metió la ley", dijo.

Cientos de usuarios de Twitter arremetieron contra esa declaración, entre ellos Francia Márquez, compañera de fórmula del candidato de izquierda Gustavo Petro.

"Cuántas mujeres han sido víctimas de feminicidios? Ven, cuenta tu historia con el Hashtag y demuestra que esto no es un invento, la violencia contra la mujer Sí existe", tuiteó este martes.

Ante las polémicas, Hernández, que obtuvo 28 por ciento de los votos el domingo, ha declarado que su Administración hará más por las mujeres.

También indicó que el 70 por ciento de su gabinete cuando fue Alcalde de Bucaramanga estaba conformado por mujeres.

"No me equivoco, las mujeres son más responsables", dijo el martes.

Actualmente, el candidato que disputa la segunda vuelta del 19 de junio tiene a una mujer como compañera de fórmula.