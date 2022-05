Identifican a algunas de las víctimas de masacre en Texas

Tomada de Internet

Uvalde.- Un joven de 18 años que mató a 19 niños y dos adultos en una escuela primaria de Texas se atrincheró en un aula y “disparó a todo el que se interpuso en su camino”, informó un funcionario este miércoles, al describir el más reciente de una horrible serie de asesinatos en masa en iglesias, escuelas y comercios en Estados Unidos.

La Policía y otras personas que respondieron al ataque del martes rompieron las ventanas de la escuela para permitir que los estudiantes y maestros pudieran escapar, precisó el teniente Christopher Olivarez del Departamento de Seguridad Pública de Texas al programa “Today” de la cadena NBC.

La masacre en la primaria de Uvalde, una localidad con alta población latina, fue el tiroteo con más muertos en una escuela estadounidense desde que un hombre armado mató a 20 niños y seis maestras en la escuela primaria Sandy Hook de Newtown, Connecticut, en diciembre de 2012.

Aunque las autoridades no han identificado a las víctimas de la masacre en Uvalde, estas son algunas confirmadas de manera independiente por NBC News. La mayoría de las víctimas son hispanas.

Eva Mireles, maestra de cuarto grado

La maestra Eva Mireles falleció tratando de proteger a sus estudiantes de las balas, según su tía Lydia M. Delgado. Fue recordada como una madre y esposa cariñosa.

Mireles fue profesora durante 17 años y “se enorgullecía de enseñar principalmente a estudiantes de ascendencia latina”.

“Era aventurera. Definitivamente diría cosas maravillosas sobre ella. Se la va a extrañar mucho”, dijo una de sus familiares, Amber Ybarra, de San Antonio.

Ybarra se preparaba para donar sangre para los heridos y reflexionó cómo nadie pudo detectar la amenaza para frenar a tiempo el tiroteo.

“Para mí, se trata más bien de concienciar sobre la salud mental”, afirmó Ybarra, una monitora de wellness que estudió en el centro donde se produjo la tragedia. “Alguien podría haber visto un cambio dramático antes de que ocurriera algo así”.

Uziyah García, estudiante de cuarto grado

Uziyah García era estudiante de cuarto grado y habría cumplido 10 años este verano. Su tía Nikki Cross confirmó su muerte y compartió su fotografía.

Su abuelo, Manny Renfro, dijo que a The Associated Press que “era el niño más dulce que he conocido”. “No lo digo solo porque fuese mi nieto”, agregó.

Renfro contó que Uziyah lo visitó por última vez en San Angelo durante las vacaciones de primavera.

“Empezamos a jugar al fútbol americano juntos y le estaba enseñando patrones de pase. Era un niño muy rápido y podía atrapar la pelota muy bien”, añadió. “Había algunas jugadas que yo nombraba y él recordaba, y las hacía exactamente como las habíamos practicado”.

Amerie Jo Garza, 9 años

El padre de la estudiante de cuarto grado Amerie Jo Garza, de 9 años, confirmó a NBC el fallecimiento de su hija en el tiroteo en Uvalde.

"Nuestro último fin de semana juntos. Te amo y ya te extraño, mija", escribió su padre Alfred Garza en su cuenta de Facebook.

En otro emotivo mensaje en la red social, Garza dijo: "Abraza a tu familia. Diles que los amas. Te amo Amerie Jo. Cuida a tu hermanito por mí".

Irma García, maestra

El hijo de Irma García, maestra en la escuela primaria Robb durante 23 años, confirmó a NBC que su madre fue asesinada en el tiroteo del martes en Uvalde.

La profesora murió dentro del salón de clases tratando de proteger a sus estudiantes, según su hijo.

García estuvo casada con su esposo por 24 años y deja huérfanos a cuatro hijos, de acuerdo con su perfil en la página de Robb Elementary School.

Annabell Guadalupe Rodríguez, 10 años

La estudiante de tercer grado Annabell Guadalupe Rodríguez, de 10 años, falleció en la masacre escolar de Uvalde, según confirmó un familiar de la víctima.

Xavier López, 10 años

El estudiante de cuarto grado Xavier López, de 10 años, murió en la balacera solo horas después de que su madre lo acompañara en una ceremonia de premiación en la escuela Robb Elementary, informó su familia.

“Era un niño de 10 años cariñoso que disfrutaba de la vida sin saber que hoy iba a ocurrir esta tragedia”, apuntó su familiar, Lisa Garza, de 54 años y de Arlington. “Era muy jovial, le encantaba bailar con sus hermanos, con su madre. Esto nos ha afectado a todos”.

Alithia Ramírez, de cuarto grado

Un familiar de Alithia Ramírez, estudiante de cuarto grado de Robb Elementary School, confirmó que la menor falleció en el tiroteo del martes.

El padre de Ramírez, Ryan Ramírez, había esperado durante horas afuera del centro de reunificación en busca de su hija. Le dijo a los medios de comunicación locales que llamó a varios hospitales pero no pudo obtener ninguna información.

El martes por la noche, recurrió a las redes sociales y publicó una foto de Alithia en Facebook pidiendo ayuda para encontrarla. Horas después se confirmó su trágica muerte.

Jailah Silguero, de 10 años

Jailah Silguero, de 10 años, está entre los muertos, confirmó su padre, Jacob Silguero, de 35 años. Estaba esperando en el centro cívico información sobre ella anoche cuando los funcionarios le pidieron a la familia que le diera una muestra de ADN usando un hisopo. “Pensé que después de la prueba de ADN, era algo malo”, dijo. “Alrededor de una hora después, llamaron para confirmar que había fallecido”, según informó The New York Times.

Con información de Telemundo y Associated Press.