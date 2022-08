Identifican a cinco fallecidos del aparatoso accidente en EU

Florida, Estados Unidos.- Tras el aparatoso accidente automovilístico ocurrido en Florida, las autoridades identificaron a los fallecidos, ellos tenían entre 18 a 25 años.

Las cinco víctimas mortales aparecen con los nombres de Valeria Cáceres, Daniela Marcano, Valeria Peña, Giancarlo Arias y Briana Pacalagua, quien era la conductora.

Según la policía, Maiky Simeon, de 30 años, conducía contra el tráfico en Palmetto Expressway alrededor de las 4:30 am del sábado, cuando chocó directamente contra un sedán Honda en el que iban las cinco víctimas.

Celebraban el éxito

Se dirigía a la Universidad de Nueva York y el grupo estaba celebrando que había recibido una beca.

La hermana menor de Pacalagua, Kiara Pacalagua, creó una página de GoFundMe en honor a su hermana que ha recaudado más de 11 mil dólares hasta el lunes.

No hay una manera fácil de expresar cómo me siento”, escribió. “Mi hermana mayor acaba de fallecer y no hay palabras para describir cómo nuestra familia puede sobrellevar esta pérdida”.

Una conocida del grupo, Lesly Mejas, escribió un homenaje a las cinco víctimas, según el Herald:

“Hoy 5 vidas ya no son parte de este plano terrenal, 5 vidas llenas de sueños, metas y propósitos hoy ya no serán parte de nosotros”, escribió. “Me duele mucho saber que personas tan jóvenes y talentosas no podrán lograr lo que un día soñaron, pero me duele más saber que familiares, amigos y todos sus seres queridos tendrán que pasar por un dolor inmenso".

El culpable tiene antecedentes

Simeon fue sacado de su vehículo después del choque y permanece hospitalizado.

Según los informes, Simeon perdió su licencia en 2014 por conducir a 109 millas por hora en una zona de 70 mph, pero finalmente recuperó sus privilegios de conducir, y siguió acumulando infracciones, además de una orden de restricción por parte de una exnovia.