Identifican 'nueva variante' de coronavirus que se propaga más rápido

Agencias

Reino Unido.- En el Reino Unido se identificado una "nueva variante" del coronavirus que se cree que está causando una propagación más rápida en el sur del país, anunció el secretario de Salud británico, Matt Hancock. Además, se estima que es similar a la mutación descubierta en otros países en los últimos meses.

La nueva variante de coronavirus fue identificada oficialmente por primera vez en Kent la semana pasada, y los ministros informaron sobre la misma el viernes. Hancock afirmó este lunes a la Cámara de los Comunes que su propagación está creciendo más rápido que la variante existente, con más de 1.000 casos encontrados. Las autoridades británicas notificaron a la Organización Mundial de la Salud sobre la nueva variación.

"Actualmente hemos identificado más de 1.000 casos con esta variante predominantemente en el sur de Inglaterra, aunque se han identificado casos en casi 60 áreas diferentes. No sabemos hasta qué punto esto se debe a la nueva variante, pero sea cual sea su causa, tenemos que tomar medidas rápidas y decisivas que, lamentablemente, son absolutamente esenciales para controlar esta enfermedad mortal mientras se lanza la vacuna".

Hancock también indicó a los parlamentarios que todavía "no hay nada que sugiera" que esta variante cause síntomas graves con más facilidad que la cepa actual. "Debo enfatizar en este punto que actualmente no hay nada que sugiera que esta variante tenga más probabilidades de causar una enfermedad grave. [...] Es muy poco probable que esta mutación no responda a una vacuna", agregó Hancock.