Impactaría a tecnológicas plan fiscal de Biden

Nueva York— Las principales acciones tecnológicas estadounidenses parecen vulnerables a un aumento de impuestos corporativos que podría resultar de un triunfo demócrata en noviembre, lo que podría socavar uno de los impulsores más fuertes de la recuperación del mercado este año.

El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, propuso aumentar la tasa impositiva corporativa del 21 al 28 por ciento, imponer un nuevo impuesto mínimo a las empresas estadounidenses y aumentar los impuestos sobre los ingresos extranjeros de muchas multinacionales con sede en Estados Unidos, entre otros planes.

Juntas, las propuestas fiscales reducirían las ganancias esperadas entre las empresas del S&P 500 en un 9.2 por ciento, según estimaciones de BofA Global Research. Y el dolor sería más agudo en unos sectores que en otros.

El plan fiscal de Biden conduciría a una disminución porcentual estimada de dos dígitos en las ganancias para los sectores de tecnología de la información, servicios de comunicación y consumo discrecional, de acuerdo con el análisis. Esos grupos, que lideran la carga en el S&P 500 este año, son el hogar de Apple Inc, Microsoft Corp, la matriz de Google Alphabet Inc, Facebook Inc y Amazon.com Inc.

Un impacto desproporcionado en las ganancias podría desafiar el liderazgo de esas acciones, que han ayudado a aislar el mercado durante la pandemia, y probar la durabilidad del rally de 2020. El S&P 500 ha subido un 50 por ciento desde su mínimo de finales de marzo y ha subido un 3.6 por ciento en el año.

"La preocupación es que estos sectores orientados al crecimiento han sido los principales impulsores desde los mínimos de marzo", dijo Chad Oviatt, director de gestión de inversiones de Huntington Private Bank. "¿Todavía tienen los mismos vientos de cola que han tenido, o la idea de las implicaciones fiscales les produce un viento en contra que los mercados no están valorando actualmente?"

En su campaña, Biden dijo que sus planes crearían empleos y conducirían al crecimiento. "El enfoque de Joe Biden está en la economía real y cómo impacta el bienestar económico, las esperanzas y aspiraciones... De todas las familias trabajadoras estadounidenses", dijo un funcionario de campaña. "No hay ninguna razón por la que un plan económico que pide a todos que paguen su parte justa mientras hacen más para alcanzar el pleno empleo más rápido con más empleos y un crecimiento más fuerte no debería ayudar a todos, desde los trabajadores esenciales hasta los inversionistas".

A medida que la pandemia de coronavirus cerró gran parte de la economía e impulsó una parte cada vez mayor de la vida en línea, los inversionistas acudieron en masa a acciones centradas en la tecnología que estaban posicionadas para beneficiarse. Las acciones de Amazon han subido un 69 por ciento en 2020, mientras que Apple y Microsoft han subido un 54 y 31 por ciento, respectivamente. Facebook ha subido un 27 por ciento y Alphabet ha ganado un 8.7 por ciento.

En general, se espera que las ganancias comiencen a recuperarse el próximo año de la caída inducida por el coronavirus en 2020. Los analistas encuestados por FactSet esperan que las ganancias entre las empresas del S&P 500 aumenten un 26 por ciento en 2021.

Se proyecta que los tres sectores del S&P 500 que han liderado el índice este año serán los más vulnerables a la propuesta fiscal del candidato presidencial demócrata Joe Biden.

Los inversionistas tendrán una nueva visión de la salud de las grandes empresas de tecnología y otras a finales de este mes, cuando la temporada de ganancias del tercer trimestre comience en serio. Esta semana, examinarán los datos de las solicitudes de desempleo para medir qué tan rápido se está recuperando el mercado laboral.

Muchos inversionistas han dicho que las condiciones son las mejores para una reactivación de las acciones de valor, lo que apunta a una economía en mejora, potencialmente acelerada por el despliegue de una vacuna contra el coronavirus. Las acciones de valor, que superaron a sus contrapartes de crecimiento en septiembre, a menudo se definen como aquellas que cotizan a un múltiplo bajo de su valor contable o patrimonio neto.

Al pronosticar que una fuerte recuperación económica impulsaría las acciones cíclicas, Morgan Stanley Wealth Management compró acciones de compañías industriales, de materiales y financieras en la primavera mientras recortaba su posición en tecnología, dijo la directora de inversiones Lisa Shalett.

Los cambios fiscales propuestos "ayudarían a acelerar la rotación del sector porque el impacto relativo probablemente sería mayor en algunas de las empresas que han dominado", dijo.

Se espera que la propuesta de Biden de aumentar los impuestos sobre los ingresos extranjeros afecte especialmente a las acciones de tecnología. El sector tecnológico obtiene solo el 43.5 por ciento de sus ingresos de Estados Unidos, en comparación con el 60.3 por ciento del S&P 500 en su conjunto, según estimaciones de FactSet.

Otro comodín para las grandes empresas de tecnología es la posibilidad de que los reguladores tomen medidas enérgicas. La Comisión Federal de Comercio se está preparando para presentar una posible demanda antimonopolio contra Facebook, y las autoridades federales y estatales han investigado a Google sobre una serie de posibles problemas antimonopolio, informó The Wall Street Journal. Facebook ha defendido sus adquisiciones, diciendo que aplicaciones como Instagram se hicieron más populares porque Facebook las mejoró. Google ha dicho que sus productos amplían la competencia y nivelan el campo de juego para las pequeñas empresas.

Los analistas de Goldman Sachs Group Inc también han planteado la posibilidad de un cambio de impulso en el mercado de valores, en parte debido al llamado de Biden para aumentar la tasa impositiva máxima sobre las ganancias de capital. Los aumentos pasados han afectado particularmente a los líderes del mercado antes del aumento, escribieron los analistas en un informe reciente.

Sin embargo, los inversionistas advierten contra sacar conclusiones firmes sobre cómo se comportarían las acciones tras cualquier cambio fiscal. También señalan que es poco probable que Biden logre aumentar los impuestos a menos que los demócratas también obtengan el control del Senado, y que incluso entonces, cualquier recesión adicional en la economía podría llevar a un retraso en el intento de un aumento.