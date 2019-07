Impiden a Trump bloquear en Twitter

Ciudad de México.- Una corte federal de apelaciones en Nueva York determinó que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no puede bloquear a sus críticos en la red social Twitter luego de considerar que la práctica es discriminatoria.

La decisión de la corte confirmó un fallo en el que aseguraban que Trump había violado la Primera Enmienda de la Constitución cuando bloqueó de Twitter a usuarios que criticaron sus políticas.

"La Primera Enmienda no permite que un funcionario público que utiliza una cuenta de redes sociales para todo tipo de propósitos oficiales excluya a las personas de un diálogo en línea que de otra manera sería abierto porque expresaron opiniones con las que el funcionario no está de acuerdo", escribió el juez Barrington D. Parker en el Tribunal de Apelaciones de EU para el Segundo Circuito de Nueva York.

El Mandatario utiliza mayormente su cuenta de Twitter para realizar anuncios, desde cambios en su gabinete hasta la implementación de nuevas políticas.

El Instituto de la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia presentó una demanda a nombre de siete personas a las que Trump bloqueó de la red, señaló el sitio The Hill.

Los jueces que revisaron el caso aseguraron que los tuits del Presidente deben ser considerados registros oficiales, lo cual fue respaldado por la agencia gubernamental responsable de los Archivos Nacionales.

Las autoridades argumentaron que los usuarios fueron bloqueados después de realizar tuits críticos contra el Mandatario.

"Concluimos que la evidencia de la naturaleza oficial de la Cuenta es abrumadora", se lee en un comunicado.

"También llegamos a la conclusión de que, una vez que el Presidente haya elegido una plataforma y haya abierto su espacio interactivo a millones de usuarios y participante, no podrá excluir de forma selectiva a aquellos cuyos puntos de vista no estén de acuerdo".

Por otra parte, los jueces dejaron en claro que su decisión no exigía a las compañías de redes sociales asumir nuevas políticas o que la Constitución impidiera que otros usuarios en Twitter se bloqueen entre sí.