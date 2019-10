Importó México 533 mil barriles de crudo ligero

Ciudad de México.- A pesar de que el Gobierno aseguró que no importaría más crudo ligero, en julio, Estados Unidos exportó 533 mil barriles de aceite ligero a México.

De acuerdo con los últimos datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés), ésta sería la segunda compra más grande de crudo ligero que se ha hecho en el país desde 1996, de la que se tiene registro.

"México no tiene contemplado importar más crudo ligero", dijo Rocío Nahle durante una comparecencia realizada en la Cámara de Diputados en enero pasado.

El año pasado, se importaron más de un millón de barriles de crudo ligero, de los cuales 701 mil fueron comprados en noviembre, previo al cambio de Gobierno.

Durante el Gobierno de transición, Octavio Romero, nombrado director general de Pemex, aseguró que en los últimos meses de la Administración anterior, la empresa tuvo que comprar producto debido a una situación excepcional.

"Por alguna razón de producción hubo necesidad para ellos en ese momento de importar (...) pero no era una práctica que se viniera haciendo; fue algo extraordinario que se hizo en ese momento", dijo.

Pemex informó en aquel momento que la filial PMI asignó cuatro cargamentos de 350 mil barriles cada uno para la importación de crudo ligero 'Bakken', comprados a la firma estadounidense Philips 66.

La mayor parte del petróleo que produce México es crudo pesado (Maya) que debe mezclarse con crudo ligero y otros aditivos para producir gasolina, sobre todo en refinerías que no han sido reconfiguradas.

Para Rodrigo Favela, socio de HCX, y especialista en refinación, esta importación de crudo pudo haberse explicado ante la falta de crudo ligero de Pemex para mezclar y posteriormente mandar a refinación.

De acuerdo con datos de Pemex, la producción de crudo ligero cayó en 21.8 por ciento al pasar de 614 mil barriles diarios en agosto de 2018 a 480 mil barriles diarios en agosto de 2019.

Reforma consultó a Pemex la razón por la cual se decidió comprar crudo en este periodo, sin obtener respuesta, por el momento.