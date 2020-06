Imputan crímenes de guerra a presidente de Kosovo

Gjilan, Kosovo (24 junio 2020).- El presidente de Kosovo y otros ex combatientes separatistas fueron imputados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluyendo asesinato, por un Tribunal que investiga delitos contra la etnia serbia durante y después de la guerra de independencia de Kosovo de 1989-1999.

Una declaración de un fiscal del Tribunal Especial para Kosovo emitida el miércoles dijo que el Presidente Hashim Thaci y los otros sospechosos "son penalmente responsables por casi 100 asesinatos" de rivales políticos y albaneses kosovares, serbios y roma.

Otros cargos incluyen desapariciones forzadas, persecuciones y tortura. Thaci fue un comandante de las fuerzas rebeldes del Ejército de Liberación de Kosovo durante la guerra.

Los asesores del presidente no respondieron de inmediato a pedidos de comentarios por The Associated Press. Antes de las imputaciones, Thaci planeaba viajar a Washington para una reunión en la Casa Blanca el sábado enfocada en asegurar un acuerdo de paz entre Serbia y Kosovo.

El grupo de imputados incluye además a Kadri Veseli, un ex presidente del Parlamento y líder del opositor Partido Democrático de Kosovo.

La imputación anunciada el miércoles es la primera emitida por el Tribunal especial basado en La Haya.

El Tribunal ha estado operando desde el 2015 y ha entrevistado a centenares de testigos. El Primer Ministro de Kosovo renunció el año pasado antes de ser entrevistado.

Un juez está revisando ahora la imputación para decidir si confirma los cargos, dijo la declaración.

El fiscal presentó una imputación después de una larga investigación y refleja su determinación de que puede probar los cargos más allá de cualquier duda razonable, añadió.

El fiscal acusó además a Thaci y Veseli de reiterados esfuerzos para obstruir y minar el trabajo del Tribunal.

"Se piensa que Thaci y Veseli realizaron una campaña secreta para anular la ley que creó el tribunal y obstruir el trabajo del tribunal en un intento por asegurarse de que no enfrentan justicia", dijo la declaración.

"Al dar esos pasos, el señor Thaci y el señor Veseli han priorizado sus intereses sobre las víctimas de sus crímenes, el imperio de la ley y todo el pueblo de Kosovo", agregó.