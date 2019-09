Inaugura China nuevo aeropuerto

Ciudad de México.- Con el despegue de un avión A380 de la compañía nacional China Southern Airlines, el flamante Aeropuerto Internacional Daxing, el más nuevo de Beijing, entró en servicio de manera oficial.

El vuelo inaugural cubrió la ruta entre Beijing y Guangzhou, capital de la provincia meridional de Guangdong. Posteriormente, un A350-900 de China Eastern Airlines y un vuelo de Air China también partieron hacia el Aeropuerto Internacional de Shanghai Pudong y Chengdu, respectivamente. Luego, otras cuatro aerolíneas despacharon sendos vuelos.

Ubicado a 46 kilómetros al sur del centro de la capital, el nuevo megaaeropuerto internacional de China se construyó en menos de cinco años y tuvo un costo de 120 mil millones de yuanes (17 mil millones de dólares).

El Aeropuerto Internacional Daxing de Beijing está diseñado para que, a partir de 2015, atienda a 72 millones de pasajeros al año y maneje 2 millones de toneladas de carga anuales, con 620 mil despegues y aterrizajes.

El vasto aeródromo cuenta con cuatro pistas y está previsto habilitar al menos tres más.

Daxing, diseñado por la fallecida arquitecta británica-iraquí Zaha Hadid, tiene una terminal considerada la más grande del mundo, con un millón de metros cuadrados. Pese a esto, sus constructores dicen que los pasajeros no tendrán que caminar más de 600 metros para llegar a cualquier puerta de embarque.

La obra tiene la forma de un ave fénix con las alas extendidas. El diseño del aeropuerto permite que un pasajero llegue caminando desde el centro de la estructura hasta la puerta de embarque más retirada en sólo 8 minutos.

Las aerolíneas British Airways y la estatal China Southern, la mayor del país por número de viajeros, tienen previsto mudarse a Daxing desde el Aeropuerto Internacional Beijing Capital.

El director general de American Airlines para Asia-Pacífico, J. Russ Fortson, asistió a la apertura del aeropuerto.

"He trabajado en aeropuertos por más de 30 años y no recuerdo haber visto ninguna instalación tan impresionante como esta", expresó Fortson.

'VUELO ALTO'

El Presidente de China, Xi Jinping, inauguró el que es el segundo aeropuerto internacional de la capital, equipado con la mayor terminal del mundo, antes de los festejos por el aniversario 70 del ascenso al poder del Partido Comunista.

El nuevo Aeropuerto Internacional Daxing quitará presión al saturado Aeropuerto Internacional Capital de Beijing y apoyará el crecimiento de China para convertirse en el mayor mercado de aviación civil del mundo, lo que se prevé ocurra alrededor de mediados de 2020.

China es ahora el segundo mercado de aviación civil más grande del mundo. Se pronostica que se convertirá en el más grande hacia 2025, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

El principal aeródromo de Beijing, en el noreste de la ciudad, es el segundo más transitado del mundo luego del de Hartsfield-Jackson Atlanta, en Estados Unidos, y está casi al límite de su capacidad.

La ciudad tiene un tercer aeródromo, Nanyuan, para vuelos domésticos, pero el Gobierno dijo que se cerrará una vez Daxing esté operativo.

La operación oficial del Aeropuerto Internacional Daxing de Beijing marca la entrada de la aviación en la era de las dos terminales aéreas, dijeron las autoridades.

Desde el reconocimiento facial hasta el rastreo de equipaje en tiempo real, el Aeropuerto Internacional Daxing de Beijing ha adoptado las últimas tecnologías inteligentes para mejorar la experiencia de los pasajeros, destacó la Administración de Aviación Civil de China (CAAC).

El aeropuerto de Daxing ha introducido el sistema de rastreo de equipaje de identificación por radiofrecuencia (RFID), que permitirá a los pasajeros rastrear el estado de su equipaje en tiempo real en sus teléfonos móviles.

Otras tecnologías avanzadas adoptadas incluyen el registro de seguridad sin papel, la cobertura 5G y las instalaciones de accesibilidad.

El viceprimerministro chino Han Zheng dijo que espera que el aeropuerto pueda ser un nuevo punto de referencia para la construcción y operación de un centro de aviación internacional, y que sirva como una puerta de entrada de clase mundial a China.