Incluye acuerdo con México plan de Tercer País Seguro: Trump

Washington— Si el Gobierno de México no logra en 45 días detener los flujos de migrantes que transitan por su territorio, Estados Unidos presionará con una segunda fase que incluye firmar un Acuerdo de Tercer País Seguro, confirmó hoy el presidente Donald Trump.

A pregunta directa en el programa matutino Fox and Friends de la cadena FoxNews, el mandatario aseguro que una Fase 2 del acuerdo logrado la semana pasada incluiría presionar por un acuerdo de Tercer País Seguro para que todos los migrantes permanezcan en México.

"¿No es cierto...que si México no puede detener el flujo de migrantes hacia Estados Unidos existe un Plan B que usted iniciaría que y eso incluye una situación de Tercer País Seguro?", preguntó Steve Doocy a Trump, quien estaba presente vía telefónica en el programa.

"Eso es exactamente correcto. Es exactamente correcto. Eso es lo que va a ocurrir", respondió Trump en una larga entrevista en la que abordó diversos temas pero en la que alabó las medidas de control migratorio de la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Y (los mexicanos) tienen 45 días. Y lo están haciendo muy bien. Francamente, lo están haciendo mejor de lo proyectado. ¡Esos 6 mil soldados!", dijo Trump refiriéndose al plan de despliegue de 6 mil elementos de la Guardia Nacional en diversos municipios de la frontera con Guatemala.

Rechazado por el Gobierno mexicano durante las negociaciones la semana pasada en Washington para evitar un arancel, el canciller Marcelo Ebrard dijo que de no bajar los flujos migratorios en 45 días, EU y México deberían sentarse a negociar esquemas bilaterales o regionales de asilo

La Administración Trump ha dejado claro que su preferencia sería avanzar en firmar un Acuerdo de Tercer País Seguro como el firmado entre la Unión Europea y Turquía que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en territorio turco, prohibiéndoles el avance hacia Europa.