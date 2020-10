Incluyen cifras de decesos en EU vinculadas indirectamente por Covid

Nueva York— La pandemia del coronavirus ha provocado casi 300 mil muertes en Estados Unidos hasta principios de octubre, según dieron a conocer investigadores federales este martes.

La nueva cifra incluye no sólo muertes que han sido causadas directamente por el coronavirus, sino también 100 mil fatalidades que están vinculadas indirectamente y no hubieran ocurrido si no fuera por el virus.

El estudio, que fue publicado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades es un intento por medir “el exceso de muertes” --- decesos por todas las causas que estadísticamente exceden las que ocurren normalmente en un cierto período de tiempo.

El total incluyó muertes por Covid-19, enfermedades causadas por el coronavirus que fueron mal clasificadas o que no fueron incluidas.

Muchos expertos creen que esta medida le da seguimiento al impacto de la pandemia de una manera más precisa que el reporte oficial de muertes por Covid-19, y advierten que el número de muertes podría seguir un ascenso inexorable si no se implementan las políticas para contener la propagación.

“Éste es uno de varios estudios y la conclusión es que hay muchos más estadounidenses que están muriendo de la pandemia que lo que sugieren los reportes noticiosos”, comentó el Dr. Steve Woolf, director emérito del Centro de Sociedad y Salud de la Universidad Virginia Commonwealth, cuya propia investigación llegó recientemente a conclusiones similares acerca del exceso de muertes.