Incrementa EU visas para trabajadores

Ciudad de México.- Mientras Donald Trump amenazaba con cerrar la frontera con México, su Departamento de Seguridad Nacional casi duplicó el número de visas de trabajadores temporales autorizados para laborar en el país este verano, según informes del diario The Washington Post.

Tanto el Departamento de Seguridad, como el Departamento de Trabajo planean otorgar hasta 30 mil visas tipo H-2B adicionales este verano, además de las 33 mil que habían planeado entregar.

La visa H-2B es otorgada para que los trabajadores extranjeros lleguen a EU y se desempeñen durante varios meses. Según datos del Gobierno, aproximadamente el 80 por ciento de estas visas fueron para personas de México y América Central en 2018.

Durante su visita a Caléxico, California, en la frontera con México, Trump pidió a los migrantes dar la vuelta y volver a sus países.

"No podemos tenerlos más. Nuestro país esta lleno", aseguró el Mandatario ayer.

Pero su Administración ha dado un mensaje diferente con el tema de las visas adicionales para trabajadores, con las 96 mil visas H-2B que el Gobierno prepara para este año fiscal, la mayor cantidad desde 2007.

Se supone que el programa solo otorga 66 mil visas por año -la mitad durante invierno y la otra en verano-, pero el Congreso dio la libertad al Gobierno de Trump de emitir otras 69 mil para este año fiscal.

Incluso el complejo hotelero de la familia Trump en Mar-a-Lago, en Florida, solicitó 78 visas H-2B para trabajadores el año pasado.

Un tema central de la campaña presidencial de Trump fue que los trabajadores extranjeros estaban robando puestos a los estadounidenses, sin embargo, tras una mejor en la economía en EU, el Mandatario ha admitido que es necesario traer más trabajadores invitados ya que no hay suficientes para llenar los puestos.

Destaca que la tasa de desempleo en EU es del 3.8 por ciento, cerca del mínimo en 50 años.

Por otra parte, un grupo de expertos del Centro de Estudios de Inmigración (EPI) publicó una investigación esta semana en la que develó que los trabajadores con esta visa generalmente reciben menos ingresos que los trabajadores estadounidenses que hacen los mismos trabajos.

"Trump parece estar perfectamente bien con permitir que las personas emigren a los EU si van a ser trabajadores explotados, y esencialmente si van a trabajar para una de sus compañías", dijo Daniel Costa, director de investigación en leyes y políticas de migración del Instituto de Política Económica de Izquierda.