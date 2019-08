Indaga España hallazgo de 200 cadáveres

Madrid.- La Policía de España investigará la identidad de 200 cadáveres que fueron encontrados en dos salas del cementerio de Manacor, en Mallorca, así como los motivos del porqué se encontraban abandonados, pues se presume llevarían más de 30 años.

Los cadáveres fueron descubiertos durante una visita de supervisión que realizaron dos ediles del municipio al cementerio.

Los funcionarios forzaron las puertas de las salas, que llevaban años sin ser abiertas, ya que el encargado que poseía las llaves murió hace años. Al entrar se encontraron los restos humanos momificados y esqueletos.

Tras el hallazgo, el municipio informó a través de un comunicado que se trabajará en identificarlos y pidieron "respeto y prudencia".

"Es un tema muy sensible para la ciudadanía y para los ciudadanos de este municipio, que tienen sus familiares enterrados en este cementerio, por lo que desde la alcaldía pedimos respeto y prudencia", indicó el Gobierno municipal, reportó el periódico La Vanguardia.

Agregó que, según investigaciones preliminares, los cuerpos fueron trasladados a las salas con motivo de la reforma al cementerio entre 1982 y1983, y no fueron regresados a las tumbas correspondientes una vez que finalizaron las obras, por lo que "no se descarta pedir explicaciones y responsabilidades".

Fuentes del Ayuntamiento de Manacor informaron que en algunas cajas aparecían nombres y apellidos, pero debido a que varias de ellas están abiertas no se puede tener la certeza de su correcta identidad.