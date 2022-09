Indagan si agresor de Cristina Fernández actuó solo

Reforma

Buenos Aires.- Las autoridades argentinas investigan si un ciudadano brasileño actuó por cuenta propia o siguiendo órdenes cuando intentó atentar la víspera contra la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Del detenido, identificado como Fernando André Sabag Montiel, se sabe hasta ahora que es vendedor ambulante y reside en el país desde hace décadas, dijo a The Associated Press un funcionario que pidió no ser identificado por no estar autorizado a brindar información sobre el ataque a la también ex Mandataria (2007-2015).

"No hay ninguna hipótesis confirmada, todo es materia de investigación'', sostuvo el funcionario.

El hecho ha generado una gran conmoción en el país y los partidarios de la dirigente peronista tienen programada una manifestación en las próximas horas en la Plaza de Mayo.

El brasileño, de 35 años, fue detenido anoche después de apuntar con un arma de fuego a la Vicepresidenta en lo que el Mandatario Alberto Fernández calificó como un atentado que se frustró porque la pistola no se disparó.

El detenido reside en Argentina desde 1998, y no tiene antecedentes penales. Solamente se sabe que en 2021 durante una revisión en la calle la Policía le encontró un cuchillo de cocina.

El Presidente Fernández dispuso que este viernes sea feriado nacional, al calificar la agresión ocurrida frente a la casa de la ex Mandataria como "el hecho más grave desde que hemos recuperado la democracia''.

Las escuelas no abrieron sus puertas y apenas se percibe actividad en las calles de Buenos Aires y otras ciudades.

El Papa Francisco expresó su solidaridad a la Vicepresidenta.

"Deseo expresarle mi solidaridad y cercanía en este delicado momento. Rezo para que en la querida Argentina prevalezcan siempre la armonía social y el respeto de los valores democráticos, contra todo tipo de violencia y agresión'', dijo el Pontífice, de origen argentino, en un comunicado.

La agresión ha abroquelado a distintos dirigentes políticos de la región en torno a Fernández de Kirchner. El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y los ex Mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, y de Bolivia, Evo Morales, son algunos de los que manifestaron su respaldo.

"(Fernández) fue víctima de un criminal fascista que no sabe respetar diferencias y la diversidad... gracias a Dios escapó ilesa'', manifestó Lula.

El intento de magnicidio se produjo en momentos en que la Vicepresidenta enfrenta un juicio por presuntos actos de corrupción que ella niega. Sus simpatizantes acuden a diario a las inmediaciones de su vivienda en Buenos Aires para mostrarle su apoyo.

El agresor fue detenido segundos después de haber apuntado a la ex Mandataria cuando ella se acercaba a saludar a la multitud que la esperaba en la calle. Fernández de Kirchner salió ilesa porque el arma no se disparó aparentemente por un problema técnico.

Cientos de simpatizantes de la dirigente peronista se juntan todos los días en las inmediaciones del edificio donde reside para darle su apoyo luego de que los fiscales del juicio en el que es juzgada por presunta corrupción durante su mandato solicitaron para ella una condena de prisión de 12 años.

Ese pedido de prisión ha aumentado la crispación política en Argentina entre aquellos que apuntan contra la Vicepresidenta y los militantes del frente oficialista que se movilizan permanentemente en su apoyo.

Hasta hace unos días había una fuerte presencia de la Policía de Buenos Aires en los alrededores del edificio de la ex Mandataria, pero luego de enfrentamientos durante el fin de semana con sus simpatizantes, la seguridad de la Vicepresidenta se redujo a sus custodios y unos pocos agentes de la Policía Federal.

Condena EU atentado

Estados Unidos condenó el intento de asesinato de la Vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner.

"Estados Unidos condena enérgicamente el intento de asesinato", dijo el Secretario de Estado, Antony Blinken.

"Apoyamos al Gobierno y al pueblo argentinos en el rechazo de la violencia y el odio".