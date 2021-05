Indagan violación de policías a menor en Colombia

Reforma

Bogotá, Col.- Autoridades en Colombia investigan el caso de una menor de 17 años que denunció haber sido abusada sexualmente por cuatro agentes que la detuvieron en el marco de las manifestaciones en el país, y quien, presuntamente, se habría suicidado un día después.

La detención de la adolescente ocurrió el miércoles en Popayán. Defensores de derechos humanos y senadores denunciaron el jueves por la noche, vía redes sociales, lo acontecido.

La joven de 17 años, identificada como Alison Ugus, se habría quitado la vida luego de ser entregada a su familia.

En su última publicación en Facebook, la adolescente indicó que no estaba participando en las protestas.

"Me dirigía hacia la casa de un amigo", apuntó.

"Y solo porque estaba grabando me cogieron, en medio de eso me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma".

Luego que la noticia causara conmoción en las redes sociales y fuera retomada por los principales medios del país, el comandante de la Policía Ricardo Augusto Alarcón calificó el hecho como una mentira. Si bien reconoció que fue detenida, afirmó que por ser menor de edad no pisó instalaciones policiales, y negó que fuera abusada por agentes. Aseguró que fue entregada a su abuela en "óptimas condiciones", y deslindó a la corporación de cualquier responsabilidad en su muerte.

Pese a ello, las autoridades competentes ya adelantan este viernes las investigaciones del caso.

Martha Janeth Mancera, vicefiscal general de la nación, informó la conformación de un equipo especial con dos fiscales, una de ellas de la ciudad de Bogotá, experta en temas de género, con enfoque de niños, niñas y adolescentes, y un equipo forense de medicina legal para esclarecer las circunstancias de muerte de la joven.

"Entretanto, se desarrollan las actividades técnico-científicas y forenses, dentro de lo establecido en el Protocolo de Minnesota, pertinentes; así como la recolección de evidencia física, elementos materiales probatorios y muestras biológicas, con el propósito de determinar la existencia o no del ilícito de agresión sexual, así como la causa de muerte", señaló.

Añadió que se realizará una autopsia psicológica "que será importante para poder rodear el contexto en el que ocurrieron los hechos".

"La Fiscalía se dispuso del mejor personal experto en derechos humanos y en los próximos días lograremos establecer por lo menos las circunstancias en las que murió la joven", explicó.

Usuarias en redes sociales temen que si las autoridades no hallan fluidos o muestras biológicas de los presuntos agresores en el examen médico al cuerpo de la joven se descarte que se trató de una violación. Sin embargo, de acuerdo con ONU Mujeres, "la violación es cualquier penetración vaginal, anal u oral no consentida por parte de otra persona utilizando cualquier parte del cuerpo o un objeto".

La Campaña Defender la Libertad ha informado que durante los días del paro nacional, que inició el 28 de abril, al menos 21 personas han sido víctimas de violencias basadas en género por la Policía.

Según el periódico El Tiempo, entre las 18 indagaciones disciplinarias contra policías que la Procuraduría ha asumido por poder preferente, dos están relacionadas con presuntos abusos sexuales llevados a cabo por uniformados contra manifestantes en Cali y Manizales.

Anoche circulaba en redes el testimonio de una joven identificada como Emily Tatiana, quien dijo que los policías que la detuvieron le dijeron: "Bájate los pantalones que te quiero lamer, te voy a violar perra".