Inicia huelga masiva contra medidas de Milei

/ Un títere del presidente argentino Javier Milei es visto durante una manifestación durante una huelga nacional contra el Gobierno

Argentina.- La Confederación General del Trabajo (CGT) inició el miércoles la primera huelga general y una masiva manifestación en el centro de Buenos Aires contra el feroz ajuste fiscal y las reformas neoliberales que pretende aplicar el Presidente Javier Milei.

La protesta de 12 horas contra el mandatario que asumió en diciembre en medio de una crisis económica, comenzó al mediodía y afecta a los principales servicios del país, como el transporte, los bancos, los hospitales y las oficinas públicas.

Casi 300 vuelos fueron cancelados por la medida de fuerza, lo que afectó a 20 mil pasajeros, según el Gobierno.

"Milei quiere un país donde la pobreza y la informalidad hunda al 90 por ciento. Ahora no hay generación de empleo, ahora lo que hay es miseria extendida, desesperación de la gente, no hay medidas que mitiguen el daño que están produciendo", dijo a la estación local Radio Con Vos el gremialista y diputado nacional opositor Hugo Yasky.

Milei llegó al poder en medio de una prolongada crisis con alta inflación, que sumió al 40 por ciento de los argentinos en la pobreza. Pero tras asumir el Gobierno, la inflación se duplicó y superó en diciembre el 25 por ciento mensual para cerrar el 2023 en un nivel de 211 por ciento anual.

La poderosa central sindical pretende que el ultraliberal Milei revea un extenso y polémico decreto y un proyecto de ley que envió recientemente al Congreso con los que busca flexibilizar las condiciones laborales, privatizar empresas públicas y atenuar normas que protegen el medio ambiente, entre otras iniciativas.

El proyecto de ley llamado "ómnibus" por la prensa local por abarcar centenas de artículos sería tratado esta semana en el Congreso, luego de obtener el miércoles mayoría en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.

Miles de manifestantes, que también representaban a organizaciones de desocupados y a partidos de izquierda, ya se hallaban frente al Parlamento argentino, donde se realizará el acto central a las 14:30 horas. Además, había manifestaciones en otras ciudades de Argentina y de otros países.

Milei ha argumentado que el ajuste es necesario para encarrilar las finanzas de un país que arrastra años de déficits fiscales y cuantiosas deudas como la que mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 44 mil millones de dólares.

"El paro no tiene justificación. Las cosas se consiguen con esfuerzo, no llorando y pataleando. No les tenemos miedo", señaló la Canciller argentina, Diana Mondino, en su cuenta de X.