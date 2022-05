Inicia millonario campaña contra Musk

The New York Times

The New York Times

Nueva York.— Los anuncios televisivos de Dan O´Dowd, un millonario del software que se postuló como demócrata al Senado de California, no son la habitual publicidad de campaña.

De manera extraordinaria, todos tienen como objetivo un tema: el software del manejo automático de los autos Tesla y no contra su contrincante, el senador Alex Padilla, que es un demócrata que está en funciones.

El slogan de la campaña de O´Dowd es “hacer que las computadoras sean seguras para la humanidad”, ya que asegura que las computadoras de Tesla no lo son.

“El problema de los últimos cinco o 10 años ha sido que hemos dejado que todas nuestras vidas dependan de las computadoras”, dijo O´Dowd en una entrevista.

“Ahora, nuestras plantas de electricidad, autos, diques, puentes y hospitales dependen de unas computadoras que están a cargo de todo eso. Y mucho de ese software es de muy poca calidad”.

El enfoque inicial de O´Dowd ha sido en el software de los autos que se manejan automáticamente de Tesla, que asegura, "nunca se debió permitir que circularan por las carreteras”.

Algunos de los críticos de O´Dowd han cuestionado los motivos que están detrás de campaña anti-Tesla. Las empresas automotrices utilizan el software de la empresa en varios componentes y sistemas, incluyendo el manejo automático de autos.

En las últimas semanas, Musk compartió en Twitter su manera de pensar sobre la política, la libertad de expresión, “la cultura de la cancelación”, su “departamento de litigio” y cualquier cosa que le pasa por la mente. Ha catalogado al Partido Demócrata como el partido de la “división y el odio” y dijo que ahora votará por los republicanos.

El involucramiento de Musk en el debate público le ha costado mucho. El precio de las acciones de Tesla ha bajado en casi 400 dólares desde que surgió la noticia a principios de abril que tenía interés en Twitter, y que pretendía comprarla.

Cuando se le preguntó a O´Dowd por qué había tomado una ruta poco ortodoxa para postularse a ese puesto, en lugar de empezar a hablar del tema en la arena pública, dijo que ya lo había hecho anteriormente.

“He intentado todo. He acudido al gobierno, a los reguladores, políticos y a las empresas”. Pero ahora, su cruzada contra Tesla ha recibido una amplia cobertura. “Ahora ya no me siento tan solo”, dijo.